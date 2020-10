Muž sa vydával za vodára a vylákal tak od starenky peniaze, za podvod mu hrozí až 10 rokov vo väzení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2020 (Webnoviny.sk) - Až desaťročné väzenie hrozí 49-ročnému mužovi z okresu Malacky, ktorého polícia obvinila z podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Vydávajúc sa za falošného vodára vylákal od 84-ročnej starenky päťstoeurovú zálohu za práce, ktoré dodnes nezrealizoval. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková."Ešte v novembri 2019 mal obvinený spolu s doposiaľ polícii neznámou osobou prísť k rodinnému domu 84-ročnej pani v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktorej mali uviesť, že sú poskytovatelia vodárenských prác a prišli si pozrieť miesto realizácie prác na kanalizácii. Na pani mali naliehať a vylákať od nej 500 eur ako zálohu na materiál s tým, že ešte v ten istý deň prídu práce zrealizovať, čo sa však do dnešného dňa nestalo," uviedla Adámiková.Vyšetrovateľ podľa jej slov podal podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "Polícia opätovne upozorňuje najmä starších občanov, aby nedávali za žiadnych okolností peniaze neznámym ľuďom bez dôvodu. Odporúča tiež, aby nedávali žiadne zálohy a ani nevpúšťali do svojich príbytkov cudzích ľudí s ponukou pomoci, či vykonania nejakej práce alebo služby bez toho, že by si ich vopred objednali," dodala Adámiková.