Muž sa vyhrážal zabitím vlastnej sestre, v amoku siahol po strelnej zbrani

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Osemročné väzenie hrozí v prípade preukázania viny tridsaťročnému Kežmarčanovi, ktorý sa so zbraňou v ruke vyhrážal vlastnej sestre. Vlastnil tiež viacero zbraní, nebol však ani držiteľom zbrojného preukazu. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Muž čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania, ako aj zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Prípad sa stal ešte v utorok 29. júna popoludní. Kežmarčan sa pohádal so svojou sestrou, pričom sa jej vyhrážal zabitím.„Obaja sedeli v osobnom vozidle, keď muž vzal zo zadného sedadla škatuľu, otvoril ju a vybral z nej strelnú zbraň. Naklonil sa k sestre a povedal, že ju ňou zastrelí a potom zastrelí aj seba. Konanie brata vzbudilo u ženy strach, že svoje vyhrážky uskutoční,“ uviedla hovorkyňa. Polícia na základe tejto udalosti vykonala prehliadku auta aj priestorov firmy, ktorej je muž konateľom.Zaistila počas nej samonabíjaciu pištoľ so zásobníkom, plynovú pištoľ so zásobníkom naplneným strelivom, krátku strelnú zbraň s plným zásobníkom, niekoľko zásobníkov i náboje rôzneho druhu. Kežmarčan nie je držiteľom zbrojného preukazu ani majiteľ žiadnej legálne držanej strelnej zbrane. Polícia muža zadržala, skončil v cele policajného zaistenia.