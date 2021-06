Muž skončil s mačetou v chrbte, útočníka už polícia zadržala (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ vzniesol 38-ročnému mužovi obvinenie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vo dvore jedného z rodinných domov v obci Vechec (okres Vranov nad Topľou) v utorok 29. júna večer fyzicky napadol o rok staršieho muža, pričom ho mačetou sekol do chrbta.Útočníka polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Ak sa obvinenému preukáže vina, hrozí mu trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov. „Na útočníka bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby,“ doplnila Ligdayová.