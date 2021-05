Muž so zajačími ušami otvorí 28. Art Film Fest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - V dňochsa v Košiciach uskutoční 28. ročník. Po ročnej prestávke prinesie filmovým fanúšikom a fanúšičkám na košické plátna desiatky filmov z celého sveta, ale aj množstvo domácich noviniek. Jednou z nich bude aj lyrická komédia, ktorá bude otváracou snímkou festivalu.Muž so zajačími ušami je novinkou režiséra, ktorý má na svojom konte viacero obľúbených titulov, medzi nimi snímky akoči. Jeho najnovší film, ocenený o. i. dvomi cenami z, rozpráva príbeh spisovateľa, ktorému pri písaní nového diela narastú... zajačie uši! Vďaka nim je schopný zreteľne vnímať ľudské myšlienky a zistí, že jeho blízki ho posudzujú celkom inak, než predpokladal. Podarí sa mu obraz o sebe v očiach druhých zmeniť?V titulnej úlohe Šulíkovej komédie sa predstaví známy český herec a režisér, ktorého spoluhráčmi budú výrazné herecké osobnostiči. Časť hereckého a tvorivého obsadenia bude tvoriť delegáciu, ktorá v júni snímku predstaví košickému publiku na slávnostnom otvorení festivalu."Art Film Fest bude prvým veľkým filmovým podujatím po pandémii, ktorá sa už snáď v takej miere, akú sme zažili za posledný rok, nevráti. Dotkla sa aj nášho filmu, dátum premiéry sme viackrát posúvali, ale dúfam, že tentokrát to vyjde," hovorí. Dodáva, že ďalší vývoj situácie vidí optimisticky: "Verím, že otvorením Art Film Festu otvoríme aj bohaté a bezpečné filmové leto."Filmčaká po uvedení na festivale cesta slovenskými kinami – do distribúcie vstúpi 1. júla. Okrem neho sa môžu návštevníci a návštevníčkytešiť na ďalší tucet slovenských či koprodukčných snímok v premiérovom uvedení na domácej pôde. Viac informácií o programe bude festival zverejňovať postupne v priebehu najbližších týždňov a k dispozícii budú na jeho webstránke a sociálnych sieťach.