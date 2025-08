Muž v maďarskej väznici prehovoril o vražde novinára Paľa Rýpala, polícia prípad opäť preveruje

Investigatívny novinár Paľo Rýpal zmizol bez stopy v apríli 2008. Odvtedy o ňom nikto nič nepočul a akoby sa po ňom zľahla zem. Venoval sa mimoriadne závažným témam a tie sa mu možno stali aj osudnými, píše Plus jeden deň. Mnohých zmiatol jeho list, ktorý sa našiel v prenajatom byte, a to niektorých viedlo k domnienke, že sa jednoducho rozhodol zmeniť život a odísť.





6.8.2025 (SITA.sk) - V maďarskej väznici mal podľa informácií médií prehovoriť muž, ktorý údajne pozná detaily o vražde slovenského investigatívneho novinára Paľa Rýpala, nezvestného od roku 2008.Ako informuje Plus jeden deň , Norbert Kosťov, odsúdený v Maďarsku na doživotie za dvojnásobnú vraždu, polícii opísal, kde bol novinár v Štúrove ubytovaný, ako ho sledovali, uniesli a zavraždili na objednávku mafiánskeho bosa Sátora ako protislužbu. Mal za to dostať aj všimné 10-tisíc vtedajších korún slovenských. Kosťov údajne uviedol aj miesto, kde by sa mali nachádzať pozostatky novinára.Polícia podľa informácií média začiatkom augusta mala prípad opäť otvoriť a začať trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy. Hovorca nitrianskej polície však uviedol, že takýmito informáciami nedisponujú, ÚBOK PPZ konanie nevedie.Prípad zostáva naďalej neobjasnený, telo novinára sa doteraz nenašlo. Rýpalova rodina a kolegovia dlhodobo upozorňovali na závažné okolnosti jeho zmiznutia a podozrenie, že sa stal obeťou násilného trestného činu.