 Štvrtok 12.2.2026
 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Muž vo Vrútkach zomrel násilnou smrťou, polícia zadržala podozrivú ženu


V rodinnom dome vo Vrútkach v okrese Martin bolo v stredu vo večerných hodinách nájdené telo muža bez známok života. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár aj súdny lekár. Nariadená súdna pitva potvrdila, ...



titulka policia 676x451 12.2.2026 (SITA.sk) - V rodinnom dome vo Vrútkach v okrese Martin bolo v stredu vo večerných hodinách nájdené telo muža bez známok života. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár aj súdny lekár. Nariadená súdna pitva potvrdila, že 53-ročný muž zomrel násilnou smrťou.


V súvislosti s touto udalosťou bola zadržaná podozrivá 38-ročná žena. Tá sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 promile. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý vo veci vykonáva potrebné procesné úkony,“ informovala hovorkyňa žilinskej krajskej polície Zuzana Šefčíková. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Muž vo Vrútkach zomrel násilnou smrťou, polícia zadržala podozrivú ženu © SITA Všetky práva vyhradené.

