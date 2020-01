Muž vyzbrojený nožmi a obuškom zaútočil na policajta a chcel vniknúť do budovy Snemovne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Príslušníci policajnej ochrannej služby v Prahe zažili vo štvrtok dopoludnia krušné chvíle. Do budovy Snemovne, kde sa práve koná schôdza dolnej snemovne, sa pokúsil vniknúť páchateľ ozbrojený dvoma nožmi a teleskopickým obuškom, pričom zaútočil na jedného z prítomných strážcov zákona.Vďaka profesionálnymi zákrokom policajtov sa podarilo páchateľa spacifikovať a následne previezť na policajnú stanicu na výsluch. "Protestujem proti tomuto systému," povedal, keď ho policajti odvádzali do auta. Informáciu Právu potvrdil šéf dolnej komory Radek Vondráček.Polícia potvrdila, že zadržala 31-ročného muža. "S nožom v ruke ohrozoval policajta na mieste. Muža zadržali, previezli na policajnú stanicu na vykonanie ďalších úkonov. Pri incidente nebol nikto zranený," uviedla polícia.Do priestoru Snemovne by sa však zrejme nedostal, pretože by musel prejsť prísnou bezpečnostnou previerkou, počas ktorej policajti vďaka detekčným rámom a prístrojom odhalia prípadné nebezpečné predmety. Prehliadkou musí prejsť každý návštevník aj hosť Snemovne, pripomína český portál Novinky.cz.