Muž z Tepličky nad Váhom neprežil policajný zákrok taserom, v minulosti už o ňom médiá písali

17.11.2024 (SITA.sk) - Po policajnom zákroku podľa Plus 7 dní opäť zomrel človek. Ako uviedol na portáli pluska.sk, dotyčný skonal po zásahu príslušníkov služobne zaradených na jedno z obvodných oddelení v Žiline.Podľa Plus 7 dní sa incident stal v soboru 16. novembra neskoro večer, keď bola hliadka privolaná do obce Teplička nad Váhom na zabezpečenie verejného poriadku.„Na mieste príslušníci zistili, že ho ruší muž, ktorého sa snažili upokojiť. Ten však na nich zaútočil, pričom mal jednému z policajtov spôsobiť zranenie. Na jeho spacifikovanie hliadka následne použila špeciálnu strelnú zbraň, takzvaný taser, po zásahu ktorým však muž zomrel," napísal Plus 7 dní. V tomto prípade má ísť o 46-ročného muža s psychickými problémami, o ktorom médiá informovali už v minulosti.„Presnejšie začiatkom apríla 2009, keď polial benzínom a zapálil 400-ročné telesné pozostatky Žofie Bosniakovej uložené v kaplnke kostola v Tepličke nad Váhom. Urobil tak potom, ako túto vzácnu historickú relikviu vyniesol pred vchod chrámu. Múmia Žofie Bosniakovej uložená v drevenej truhle zhorela do tla," dodal Plus 7 dní.