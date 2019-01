Muž žaluje herečku Gwyneth Paltrow, že ho údajne zrazila na svahu počas lyžovačky

Gwyneth Kate Paltrow

*odštartovala hereckú kariéru začiatkom 90. rokov minulého storočia. Verejnosť aj kritiku najskôr zaujala v snímkach Sedem (1995) a Emma (1996). Veľký prelom prišiel v roku 1999, keď získala Oscara aj Zlatý Glóbus za herecký výkon v snímke Zamilovaný Shakespeare (1998).



Zahrala si tiež vo filmoch Talentovaný pán Ripley (1999), Letuška 1. triedy (2003), Svet zajtrajška (2004), Dôkaz (2005), Pád hviezdy (2010), Nákaza (2011) alebo Mortdecai: Grandiózny prípad (2015). Známa je aj ako Pepper Potts z marvelovských komiksoviek Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Avengers: Pomstitelia (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Návrat domov (2017) či Avengers: Nekonečná vojna (2018). V roku 2011 si vyslúžila televíznu cenu Primetime Emmy za hosťovanie v seriáli Glee (2009 - 2015).





SALT LAKE CITY 29. januára (WebNoviny.sk) - Muž z amerického Utahu v utorok zažaloval americkú herečku Gwyneth Paltrow za to, že ho údajne zrazila na svahu počas lyžovačky v lyžiarskom stredisku Deer Valley pri Park City.Terry Sanderson v žalobe uvádza, že herečka sa lyžovala "nekontrolovane", spôsobila mu vážne zranenie mozgu, zlomila mu štyri rebrá a namiesto toho, aby mu pomohla, nechala ho ležať na svahu a zlyžovala dole. K zrážke malo dôjsť na zjazdovke pre začiatočníkov 26. februára 2016.Paltrow obvinenia odmieta, jej hovorkyňa Heather Wilson poslala médiám správu v ktorej uvádza, že informácie uvedené v žalobe sú nepodložené a súd známu herečku určite očistí.Sanderson zažaloval aj lyžiarske stredisko, konkrétne za to, že jeho zamestnanec poskytol polícii údajne falošnú výpoveď, v ktorej sa postavil na strabnu herečky a tvrdil, že ona zrážku na svahu nespôsobila. Stredisko sa k žalobe zatiaľ odmietlo vyjadriť s odôvodnením, že nebude zasahovať do prebiehajúceho súdneho sporu.