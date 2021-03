Muž zavolal na vlastnú matku policajtov, po príchode hliadky ich ohrozoval zbraňou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Muž v bratislavskej Petržalke najprv zavolal policajtov, potom na nich mieril pištoľou. Ako informovala bratislavská krajská polícia, 32-ročný Bratislavčan už čelí obvineniu z útoku na verejného činiteľa.„Policajná hliadka bola preveriť oznámenie prijaté na tiesňovú linku, podľa ktorého sa matka oznamovateľa dobýjala do jeho bytu na Budatínskej ulici," uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že po príchode hliadky sa stal z oznamovateľa agresor, ktorý nechcel vpustiť svoju matku do bytu, kde mala osobné veci.„Na pokyn hliadky muž matkine veci vyhodil na chodbu. Zároveň spoza opaska nohavíc vytiahol krátku čiernu zbraň, s ktorou začal mieriť na policajtov," uviedla polícia. Policajti na miesto privolali hliadku Pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Muž bol spacifikovaný a eskortovaný na policajné oddelenie. Policajti v byte zaistili zbraň a trezor, ktoré zaslali na expertízne skúmanie," doplnila polícia.„Pri služobnom zákroku sa nikto nezranil. Po vykonaní procesných úkonov putoval 32-ročný Bratislavčan do cely policajného zaistenia," uviedla polícia a dodala, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet k podaniu návrhu na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mužovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.