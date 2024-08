Muža a ženu obvinili z vydierania. Útočili strelnou zbraňou a nútili poškodeného, aby im vrátil peniaze

Útočila dlhou strelnou zbraňou

Podnet na vzatie do väzby

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.8.2024 (SITA.sk) - Muža a ženu obvinili z vydierania. Informovala o tom trenčianska polícia na svojej sociálnej sieti. Ako polícia spresnila, obvineniu čelí 34-ročný muž a 28-ročná žena, pričom bolo preukázané, že nútili poškodeného, aby im vrátil finančné prostriedky vo výške 3 900 eur. Robili tak prostredníctvom elektronickej komunikácie a telefonátov, a to pod hrozbou násilia.„Obvinený dokonca poškodeného vyhľadal na ulici v Novom Meste nad Váhom a pristúpil k nemu so zbraňou v ruke so slovami: Kde sú tie peniaze?. Poškodenému mal taktiež povedať, že nedá pokoj jemu ani jeho rodine," spresnila polícia.Muži sa následne spoločne presunuli do Bratislavy, kde za nimi prišla aj obvinená žena. Tá vytiahla z auta dlhú strelnú zbraň a žiadala od poškodeného peniaze. Poškodený im odovzdal kľúče od svojho auta.„Počas cesty do Nového Mesta nad Váhom obvinený prikladal poškodenému do oblasti rebier nôž, pričom obaja obvinení žiadali od neho finančnú hotovosť 3 900 eur," priblížila polícia s tým, že poškodený zo strachu o svoj život privolal po príchode domov políciu.Polícia páchateľov zadržala o ulicu ďalej od jeho bydliska, pričom boli umiestnení v cele policajného zaistenia. Vyšetroval podal aj podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, o čom už rozhodne súd. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.