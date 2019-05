Muža, ktorý hodil na Faragea mliečny nápoj, obvinili z napadnutia

Nigel Farage krátko po útoku kokteilom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. mája (TASR) - Muža, ktorý v pondelok počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) v Newcastli hodil na lídra britskej protieurópskej Strany brexitu (BP) Nigela Faragea mliečny nápoj, obvinili z menej závažného napadnutia a poškodenia majetku. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.Podľa vyjadrenia polície sa 32-ročný útočník Paul Crowther postaví pred súd ešte v priebehu utorka. Muža priamo na mieste činu v centre Newcastlu na severovýchode Anglicka zatkla polícia.uviedol po incidente na Twitteri 55-ročný Farage.Farage, jedna z hlavných postáv iniciatívy za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, nedávno založil novú politickú stranu - Stranu brexitu -, ktorej podpora verejnosti podľa prieskumov vedie pred voľbami do EP. Strana sľubuje odchod krajiny z eurobloku bez dohody. Voľby do EP sa budú v Británii konať tento týždeň vo štvrtok.V uplynulých týždňoch hádzali mliečne koktaily počas predvolebnej kampane aj do iných pravicových kandidátov. Sieť prevádzok rýchleho občerstvenia McDonald's v Škótsku minulý týždeň oznámila, že ju polícia požiadala, aby počas predvolebnej kampane Strany brexitu mliečne koktaily nepredávala.Británia je v otázke brexitu naďalej hlboko rozdelená, pričom parlament nie je schopný dohodnúť sa, kedy, ako a dokonca či vôbec má krajina opustiť EÚ. Premiérka Theresa Mayová je momentálne pod veľkým tlakom konzervatívnych zákonodarcov, ktorí žiadajú jej demisiu, pretože nedokázala vyviesť krajinu z EÚ podľa plánu.