Muža, ktorý zastrelil učiteľku v Maďarsku, odsúdili na 20 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. decembra (TASR) - Na 20 rokov odňatia slobody odsúdili v piatok v Maďarsku muža, ktorý vlani v novembri zastrelil na ulici učiteľku starobudínskej materskej školy. Informovala o tom agentúra MTI.Mužov vzťah s dcérou a s jej priateľom, s ktorými žil v spoločnej domácnosti, sa zhoršil po smrti jeho manželky. Budúci zať sa preto odsťahoval k svojej matke a spolu s ním odišla aj dcéra.Otec ťažko znášal jej odchod a vinil zaň priateľovu matku, ktorú sa rozhodol zavraždiť legálne držanou ručnou zbraňou. Na ženu odchádzajúcu z domu do práce cielene štyrikrát vystrelil. Obeť zraneniam na mieste podľahla.Súd hlavného mesta počas procesu odmietol argumentáciu obžalovaného, ktorý tvrdil, že strieľal náhodne v afekte. Z výpovedí svedkov vyplynulo, že muž riadil svoju rodinu autoritatívne a nezniesol žiadne protirečenie. Priateľa svojej dcéry nepovažoval za vhodného na to, aby sa dostal do rodiny.Voči rozsudku sa odvolal prokurátor i obhajca, verdikt preto nenadobudol právoplatnosť.spravodajca TASR Ladislav Vallach