Muža na poľnohospodárskom družstve poranil býk, pomôcť mu prišli leteckí záchranári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Leteckí záchranári z Košíc dnes pomáhali v obci Ptrukša v okrese Michalovce 30-ročnému mužovi, ktorého na poľnohospodárskom družstve poranil býk do oblasti tváre.Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE zo strediska Košice Zuzana Hopjaková.„Pilot vrtuľníka pristál priamo v areáli, kde si zraneného muža prevzala posádka do svojej starostlivosti. Záchranári ho po poskytnutí primárneho zdravotného ošetrenia preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave s tržným poranením tváre bol pacient vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Michalovciach," priblížila Hopjaková.