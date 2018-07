Muža odsúdeného za členstvo v IS obvinili z vraždy a vojnového zločinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. júla (TASR) - Nemca vo veku 27 rokov, ktorého už dávnejšie odsúdili za členstvo v teroristickej organizácii Islamský štát (IS), obvinili nemecké orgány aj z vraždy a vojnového zločinu. Údajne totiž napomáhal pri mučení a zabíjaní zajatcov IS, keď pôsobil istý čas v Sýrii, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie nemeckej spolkovej prokuratúry.Nové obvinenia voči mužovi identifikovanom ako Nils D. vzniesli už skôr tento mesiac orgány v meste Düsseldorf. Tento bývalý člen IS sa pritom už nachádza vo väzení, keďže ho v Nemecku predvlani odsúdili na štyriapolročný trest odňatia slobody za členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii.Podľa vyšetrovateľov Nils D. vycestoval do Sýrie v októbri 2013 a do vlasti sa vrátil približne o rok neskôr. V januári 2015 ho zadržali v meste Dinslaken v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Nové obvinenia sa týkajú údajného podielu tohto muža na zločinoch páchaných vo väznici IS v sýrskom Manbidži, kde podľa nemeckej prokuratúry zahynuli najmenej traja zajatci.Spolková prokuratúra medzitým oznámila zadržanie ďalšej osoby podozrivej z členstva v IS. Nemku vo veku 31 rokov, identifikovanú ako Sabine Ulrike Sch., zadržali vo štvrtok v oblasti okolo mesta Karlsruhe.V decembri 2013 táto žena údajne vycestovala do Sýrie, kde sa vydala za vysokopostaveného príslušníka IS. Dvojica mala spolu najmenej dve deti a dostávala od uvedenej organizácie mesačne 100 dolárov, uviedla prokuratúra.Zadržaná Nemka tiež okrem iného údajne písala blog, v ktorom vyzdvihovala život v oblastiach ovládaných IS a deklarovala vôľu spáchať samovražedný útok. Jej manžela zabili koncom roka 2016, na čo ju takmer o rok neskôr zajali kurdské sily spolu s ďalšími manželkami príslušníkov IS. Do Nemecka sa vrátila v apríli.