Muža zavalil jeho vlastný snežný skúter, presné príčiny tragickej nehody vyšetrujú (foto)

13.1.2024 (SITA.sk) -Muž zahynul po nehode na snežnom skútri. Nehoda sa stala v piatok, 12. januára, v katastri obce Mútne, v okrese Námestovo.„Šetrením bolo zistené, že občan Poľskej republiky sa počas poobednej jazdy na snežnom skútri dostal do nedostupného terénu, kde sa z doposiaľ nezistených príčin prevrátil. Skúter zavalil vodiča, následkom čoho utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková V prípade smrti 45-ročného muža obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie, no bola nariadená súdna pitva. Policajt z obvodného oddelenia PZ Zákamenné začal v súvislosti s predmetnou udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. „Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," doplnila Šefčíková.