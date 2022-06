Múzeum Auschwitz-Birkenau sa ohradilo voči hoaxom o protiruských nálepkách, označilo ich za „primitívnu propagandu“

Rusi ako terč rusofóbie

Kamery nič nezachytili

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Múzeum Auschwitz-Birkenau v piatok uviedlo, že bolo zneužité „primitívnou propagandou“ šírenou ruskými štátnymi agentúrami.Príspevky na sociálnych sieťach nepravdivo tvrdili, že na mieste niekdajšieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz boli okolo pamätníka nalepené protiruské nálepky, na ktorých bolo uvedené: „Rusko a Rusi, jediný plyn, ktorý si vy a vaša krajina zaslúžite, je Cyklon B.“Práve tento plyn použili Nemci na masové vraždenie Židov a iných ľudí v tomto tábore, ktorý fungoval v rokoch 1940 - 1945.Obrázky boli ďalej šírené oficiálnymi ruskými stránkami vrátane tamojšieho ministerstva zahraničných vecí a mali pravdepodobne za cieľ vykresliť Rusov ako terče krutej rusofóbie.Niektoré príspevky tvrdili, že nálepky sú dielom Ukrajincov. Iné príspevky zasa uvádzali, že nálepky sa objavili 22. júna, čo je výročie invázie nacistického Nemecka do Sovietskeho zväzu v roku 1941.Múzeum Auschwitz-Birkenau uviedlo, že na miestach zobrazených na obrázkoch sa nenašli žiadne nálepky a bezpečnostné kamery nezachytili nikoho, kto by čokoľvek prilepoval na tieto miesta 22. júna alebo skôr.Múzeum dodalo, že „všetko nasvedčuje tomu, že fotografie sú skrátka manipulácia“, pričom to označilo za „primitívnu a sprostú propagandu“.Keď Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, prezident Vladimir Putin povedal, že cieľom je „denacifikovať“ susedný štát, ktorého demokraticky zvolený prezident je Žid a stratil členov rodiny počas holokaustu.