Múzeum Červený Kláštor prejde obnovou za takmer pol milióna eur, projekt sľubuje zásadnú zmenu

6.10.2021 - Múzeum Červený Kláštor na Zamagurí začína s obnovu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov. Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“ vo výške 467-tisíc eur s DPH má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu pamiatky. Financovaný bude z fondov Európskej únie.Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ múzea Milan Gacík, pracovníci stavebnej spoločnosti začali s prípravou materiálu na stavenisku. Najskôr sa podľa jeho slov pustia do stavebno-technických úprav na časti, ktorá sa dotýka pivovaru a medovinárne, a ďalšej pri bývalej frátrovskej cele.Cieľom projektu je zatraktívniť pre návštevníkov dva objekty kláštorného areálu formou zážitkovej návštevy kultúrno historickej pamiatky. Vytvoriť chce pre nich novú ponuku, v rámci ktorej plánuje oživiť niektoré súčasti života mníchov v minulosti.Medzi ne patrí napríklad výroba piva a medoviny v kláštornom pivovare či fermentárni medoviny, a výroba produktov z liečivých rastlín v Cypriánovej lekárni. Pri bylinných záhradkách chcú obnoviť aj kamenné torzá domčekov.Práce realizuje staroľubovnianska spoločnosť Slovdach, s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania. Ukončené by mali byť do trinástich mesiacov a podľa riaditeľa by návštevníkov nemali obmedzovať.Projekt obnovy sa zároveň zameriava aj na výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom v kláštornej škole. Vzniknúť by mal aj priestor pre hlbšiu a dlhšiu meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp).Ponúknuť chce aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu zloženú z troch častí. V rámci nej priblíži dejiny Červeného Kláštora, mníšske rády na Slovensku a dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.História kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor (okr. Kežmarok) siaha do 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR.Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice v roku 1966. V rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne. Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil Pamiatkový úrad SR a nezisková organizácia Cyprian.