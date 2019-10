Múzeum holokaustu prináša výstavu Grünberg: Stratené spomienky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Sereď 24. októbra (TASR) - Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo novú fotografickú výstavu Grünberg: Stratené spomienky. Zobrazuje podľa Kristíny Svrčkovej z múzea miesta, kde žila ortodoxná židovská komunita v poľskej Zielonej Góre - Grünbergu. Potrvá do 25. januára 2020.Výstava vznikla v spolupráci s rakúskym COM – Collective of Memories.uviedla Svrčková.V meste Grünberg zriadili v roku 1942 aj pracovný tábor pre židovské ženy, v roku 1944 sa stal pobočným táborom koncentračného tábora Gross-Rosen. Odtiaľ sa 29. januára 1945 vydal do mesta Volary pochod smrti, ktorý neprežili stovky žien. Dnes nie je na mieste bývalého pobočného tábora nič, čo by pripomínalo tieto udalosti.dodal vedúci múzea Martin Korčok.