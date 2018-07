Múzeum M. R. Štefánika pripravilo sériu scénických prehliadok

Na snímke člen Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky ukladá veniec pred rodným domom Milana Rastislava Štefánika, archívna snímka. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Košariská 7. júla (TASR) – Od soboty majú návštevníci Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách možnosť vzhliadnuť špeciálne scénické prehliadky s M. R. Štefánikom v jeho rodnom dome.Ide o prezentovanie celoživotného príbehu Štefánika od jeho narodenia až po jeho smrť.uviedol kustód a zároveň lektor prehliadky Marián Imriška.Návštevníci sa tak dozvedia o živote generála Štefánika pútavou formou, ako by im svoj život rozprával priamo on. Zistia tak nielen to, ako sa dokázal presadiť v Paríži, ale aj o jeho láskach či dobrodružných cestách po svete. V neposlednom rade si v jeho rodnom dome budú môcť pozrieť zbierku predmetov, ktoré získal počas svojich ciest.V Košariskách budú môcť návštevníci scénické prehliadky vidieť aj v ďalších termínoch. Najbližšie je scénická forma prehliadok naplánovaná na termíny 8. a 22. júla a 4., 5., 18. a 19. augusta.doplnil kustód výstavy.