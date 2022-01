Múzeum SNP šafárilo s pridelenými financiami, vina padá na bývalé vedenie rezortu kultúry

Predražené pódium

Drahší servis zariadení

Milión sem - milión tam

Kontrolóri tiež zistili, že niektoré úkony v rámci servisných prehliadok sa fakturovali neodôvodnene, bez preukázania ich opodstatnenosti a ich celkový finančný objem sa dostal nad jeden milión eur.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - V Múzeu SNP v Banskej Bystrici našli národní kontrolóri viacero prípadov nehospodárnosti a netransparentnosti. Išlo napríklad o neefektívne preplácanie nákladov za servis digitalizačných zariadení v objeme milión eur alebo viac ako 310-tisíc eur za predražené pódium na oslavy 75. výročia SNP, ale aj zmarenú 280-tisícovú investíciu na kreatívne centrum. V tlačovej správe o tom informoval Marek Papajčík z odboru komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.Nájdené nedostatky vznikli podľa kontrolórov aj v dôsledku zásahov zo strany vtedajšieho zriaďovateľa, teda ministerstva kultúry, do právomocí vedenia múzea. NKÚ na základe výsledkov kontroly odporúča parlamentnému výboru pre kultúru a médiá, aby si jeho poslanci vyžiadali od rezortu kultúry komplexnú správu o vykonaných vnútorných auditoch. Zároveň NKÚ zdôraznil potrebu zlepšiť koordináciu a riadenie podriadených organizácií v rámci príslušného ministerstva.Podľa predsedu NKÚ Karola Mitríka „tie najvýznamnejšie pochybenia vznikli najmä v dôsledku rozhodnutí vtedajšieho vedenia múzea, do ktorých aktívne vstupovali zástupcovia rezortu kultúry“.Ministerstvo zasahovalo do výberu dodávateľa pódia na oslavy SNP, čím sa viac ako strojnásobila hodnota zákazky pôvodne stanovená múzeom.Kým v predchádzajúcich rokoch stálo pódium s technikou približne 18 až 23-tisíc eur, v roku 2019 na základe požiadavky ministerstva boli oslovené tri konkrétne spoločnosti, ktoré predložili takmer identické ponuky a pódium na celoslovenské oslavy okrúhleho výročia SNP stálo bezmála 310-tisíc eur.Múzeum v rokoch 2010 – 2015 realizovalo z eurofondov projekt Digitálne múzeum, v rámci ktorého získalo dve zariadenia v hodnote tri milióny eur na digitalizáciu zbierok. Verejné obstarávanie na servisné služby digitalizačného centra vecne robil zriaďovateľ – ministerstvo kultúry, zmluvu však podpísalo múzeum a muselo plniť aj záväzky z nej vyplývajúce.Podľa NKÚ výdavky za servis zariadení v období rokov 2014 – 2020 presiahli päť miliónov eur, teda oveľa viac, ako bola hodnota samotných zariadení. Napríklad len úvodná prehliadka v roku 2016 bola stanovená na viac ako 560-tisíc eur.Vzhľadom na porušenie pravidiel finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, obe zistenia odstúpili národní kontrolóri Úradu vládneho auditu na ďalšie správne konanie.V kontrolovanom období rokov 2018 – 2020 bolo múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Od začiatku tohto roka patrí do rezortu obrany.Hospodári s majetkom v hodnote viac ako 7,7 milióna eur a jeho príjmy v roku 2020 dosiahli necelých päť miliónov eur, výdavky o málo viac ako štyri milióny eur.