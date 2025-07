Múzeum Spiša víta milovníkov dejín aj počas leta, láka na výstavu venovanú 80. výročiu konca vojny

Vojna v kontexte mesta a regiónu

Výstava potrvá do jesene





Múzeum Spiša sídli v historickej budove, Provinčnom dome, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi najkomplexnejšie regionálne múzeá nielen na Spiši, ale aj v rámci celého regiónu východného Slovenska. Jeho zbierkový fond obsahuje približne 130-tisíc kusov zbierkových predmetov z odborov história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, botanika a zoológia. Múzeum spravuje aj Kaštieľ Markušovce s expozíciou historického nábytku, Letohrádok Dardanely s expozíciou klávesových hudobných nástrojov, tiež Národopisné múzeum Smižany, ktoré ponúka expozíciu ľudovej kultúry stredného Spiša i rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch.





12.7.2025 (SITA.sk) - Niektorí vyhľadávajú počas leta relax pri vode, kultúrne podujatia a mnohí aj múzeá či galérie. Milovníci dejín, ktorí zavítajú do Spišskej Novej Vsi, môžu takto navštíviť Múzeum Spiša . Založené bolo pred viac ako 70 rokmi, pričom v minulosti prešlo rozsiahlou rekonštrukciou.Jeho historická expozícia prezentuje bohatú históriu mesta Spišská Nová Ves ako niekdajšieho centra Provincie XVI. spišských miest, prírodovedecká expozícia približuje históriu múzejníctva na Spiši i unikátne prírodovedné zbierky múzea.V týchto mesiacoch však múzeum láka aj výstavou nazvanou Deň, keď stíchli delá. Venovaná je 80. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Najväčší vojnový konflikt ľudských dejín približuje múzeum v kontexte mesta Spišská Nová Ves a regiónu Spiš.„Naša výstava sa venuje predpokladom vypuknutia 2. svetovej vojny, ako aj obdobiu tesne pred vojnou. Približujeme Slovensko počas vojnových rokov, mesto Spišská Nová Ves počas takzvanej Malej vojny a tragédiu židovského obyvateľstva mesta a regiónu počas vojny. Súčasťou dejín 2. svetovej vojny je Slovenské národné povstanie,“ informuje na svojej internetovej stránke.Výstavou tiež opisuje priebeh povstania v meste a v blízkom okolí, venuje sa tiež osobnostiam protifašistického odboja a hodnotí dôsledky vojny.„Druhá svetová vojna zasiahla všetky kontinenty a jej dôsledky pretrvali desaťročia. Vyžiadala si milióny obetí na životoch, zranených, zajatých a zotročených. Vzala, premárnila a navždy poznačila milióny životov, a to nielen medzi vojakmi zúčastnených krajín, ale aj medzi civilistami,“ pripomína kultúrna inštitúcia.Odkazuje tiež na Slovákov, ktorí sa na povstaní podieľali. „Slovenský národ sa Slovenským národným povstaním pripojil k protihitlerovskej koalícii a k víťazným národom Druhej svetovej vojny,“ dodáva múzeum. Výstava bude verejnosti prístupná do 24. októbra tohto roka.