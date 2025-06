Múzeum TANAP-u má za sebou debarierizáciu, pribudla aj nová dioráma

Navigačná tabuľa

Zjednodušená mapa múzea





Múzeum TANAP-u býva otvorené celoročne, s výnimkou niektorých sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej rekonštrukcie a modernizácie expozície. Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, ochranársku, historickú a etnografickú.





1.6.2025 (SITA.sk) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách je už dostupné aj pre zrakovo, sluchovo či inak znevýhodnených návštevníkov.Pribudli reliéfne mapy, zvieracie modely, ktoré môžu spoznávať dotykom, aj sprievodca v posunkovom jazyku. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Hneď pri vstupe do múzea pomôže zorientovať sa reliéfna navigačná tabuľa. „Braillovo písmo a vystupujúci reliéf interiéru umožní naštudovať si z nej rozmiestnenie expozície a uľahčí samotný pohyb v múzeu. Atlasy v braillovom písme s reliéfmi fauny a flóry sú ďalšou pomôckou pre tieto skupiny návštevníkov. Pripravené sú aj preparáty zvierat na spoznávanie hmatom,“ uviedla Obžutová.V projekte debarierizácie mysleli podľa jej slov aj na osoby s poruchou autistického spektra. Ešte pred vstupom do múzea nájdu zjednodušenú mapu múzea obsahujúcu piktogramy pre ľahkú orientáciu.„Načítaním QR alebo NFC kódov pri jednotlivých expozíciách a diorámach sa spustí virtuálny sprievodca. Posunkovou rečou a titulkami bude sprevádzať sluchovo postihnutých návštevníkov,“ doplnila hovorkyňa.Centrálnu časť múzea zaplnila nová stredová dioráma. Predstavuje štyri ročné obdobia a prírodné procesy, ktoré sa odohrávajú v horskom prostredí Tatier od jari do zimy. Autentické zobrazenie zvierat a rastlín priblíži návštevníkom tajomný svet divočiny zblízka.