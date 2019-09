Múzeum v Galante zakúpilo obrazy Antona Dubrovského

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Galanta 18. septembra (TASR) - Menšiu zbierku diel regionálneho maliara Antona Dubrovského (1915 – 1982) zakúpilo Vlastivedné múzeum v Galante vďaka Fondu na podporu umenia. Múzeum sa zapojilo do vyhlásenej výzvy na nákup nových umeleckých diel, zisk finančných prostriedkov kultúrnej inštitúcii umožnil rozšírenie jej zbierky umeleckej histórie. Informovala o tom historička múzea Erika Slobodová.uviedla Slobodová. Získané diela budú predstavené na výstave venovanej umelcovej pamiatke a časť z nich bude umiestnená do stálej expozície múzea. Dubrovský patrí k umelcom, ktorí tvorili v prvej polovici 20. storočia. Narodil v roku 1915 v Šoporni, do rodiny debnárskeho majstra. Na Škole umeleckého priemyslu v Turnove vyštudoval odbor rytec drahých kovov a v Prahe začal študovať na Akadémii výtvarného umenia. Počas druhej svetovej vojny narukoval, padol však do ruského zajatia a do vlasti sa vrátil až v roku 1947.uviedla historička. Získané diela si návštevníci budú mať možnosť pozrieť na pripravovanej výstave začiatkom roka 2020.