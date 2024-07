Muži častejšie cestujú za prácou a kultúrou, ženy za relaxom a pohodou

Častým dôvodom je aj návšteva rodiny či známych

Mužom sa jednoduchšie odchádza od rodiny

Páry bez detí preferujú akčné dovolenky

21.7.2024 (SITA.sk) - Ženy cestujú viac za oddychom a muži za prácou. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Kiwi.com . Oddych je dôležitý aj pre páry, ktoré majú deti, pričom tie bezdetné inklinujú k akčnejším plánom na dovolenke.Spoločnosť Kiwi.com, popredná európska spoločnosť v oblasti cestovných technológií a vyhľadávania leteniek, realizovala prieskum v spolupráci s agentúrou Stem/Mark, v ktorom Slováci odpovedali na otázky ohľadom cestovania v roku 2024. Za akým účelom cestujú Slováci do zahraničia najčastejšie a aké sú rozdiely v cestovaní medzi ženami a mužmi?Prieskum ukázal, že hlavným motívom Slovákov vycestovať v roku 2024 do zahraničia je oddych a relax (75,9 %). Spoznávanie nových miest a kultúr je pre 48,4 % opýtaných taktiež dôležitým faktorom. Iba 13 % z opýtaných cestuje za prácou a menej častým dôvodom je aj návšteva rodiny či známych (14 %).Prieskum odhalil aj rozdiely v cestovateľských preferenciách medzi mužmi a ženami. Za pohodou a relaxom cestujú najčastejšie ženy a to až 81,6 %, pričom u mužov je relax menej dôležitý a za hlavnú motiváciu ho označilo iba 70 % Slovákov.„Dáva mi zmysel, že pre ženy je dôležitý fyzický ale aj mentálny oddych, ktorý s dovolenkou prichádza. Ženy a matky si potrebujú oddýchnuť od každodenného života v práci, od domáceho upratovania, varenia či od starostí s deťmi. Mentálna záťaž ženy je v našich pomeroch veľakrát špecifickejšia ako u muža, preto oveľa viac pociťujú potrebu cestovania za oddychom,“ vysvetľuje psychologička Jana Zemandl.Naopak, na pracovné cesty chodia podstatne častejšie muži – až 20,7 % z opýtaných Slovákov, pričom Sloveniek cestujúcich do zahraničia za prácou je len 4,9 %. Muži sú rozcestovanejší aj v prípade koncertov, festivalov či umenia.„Čoraz viac vidíme rovnocennejšie delenie povinností v rodinách, no v našich podmienkach sú to stále častejšie ženy, kto má na starosti chod rodiny a deti. Muži môžu častejšie, prakticky ľahšie, odísť od každodennej rutiny v rodine za prácou či štúdiom. Vo väčšine prípadov zaťaží odchod otca rodinu stále menej ako odchod matky. Ten často sprevádzajú rozsiahle návody a “manuály na prežitie” v jej neprítomnosti,“ dodáva Jana Zemandl.Aj z pohľadu rodinného stavu badať trend, že najviac potrebujú oddych na dovolenke partneri či manželia s deťmi. Za pohodou ich chce vycestovať až 84,4 %. Kým väčšina rodín s deťmi si na cestách užíva oddych a relax, iba 2,6 % z nich cestuje za kultúrnymi zážitkami. Bezdetní partneri zasa preferujú skôr spoznávanie nových miest a kultúr, umenie a festivaly či športové aktivity (10,9 %).„Život bez detí je v mnohých ohľadoch slobodnejší a bezstarostnejší, samozrejme závisí to od páru, ale vo väčšine prípadov je tomu tak. Čo sa týka cestovania, bezdetné páry nemusia riešiť obedné spánky, špeciálnu stravu či „nudu“, ktorú prináša napríklad dovolenka v meste bez ihriska či kamarátov. A teda dáva zmysel, že akčné dovolenky s návštevami pamiatok či letné festivaly naozaj viac vyhovujú partnerom bez detí,“ konštatuje Jana Zemandl.