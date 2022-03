Muži na Slovensku ignorujú prevenciu u urológa. Zbytočne preto umiera každý desiaty muž s rakovinou prostaty

Mužov odstrašuje spôsob vyšetrenia

Dr. Švihra doniesol na Slovensko modernú metódu, ktorá umožňuje presnejšiu diagnostiku

Mýtus, ktorý pretrváva dodnes

O Union zdravotnej poisťovni

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Preventívna urologická prehliadka je pre mužov strašiakom úplne bezdôvodne. Union umožňuje ísť na prevenciu k urológovi všetkým mužom nad 40 rokov.Keď sa pozrieme na štatistiky bližšie, na rakovinu prostaty, ktorá je pritom pri včasnom diagnostikovaní veľmi dobre liečiteľná, zomiera približne každý desiaty pacient. Na preventívne urologické vyšetrenie chodí len minimum pacientov, a aj to pri problémoch vo vyššom veku: "Prostata sa postupne nezhubne zväčšuje. Po šesťdesiatke sú mikroskopické zmeny v zmysle zväčšenia, takzvanej benígnej hyperplázie, prítomné až u každého druhého muža. Zároveň sa v prostate môže vyvíjať rakovina. Karcinóm prostaty takisto hrozí mužom vo vyššom veku a do hry vstupuje aj faktor dedičnosti", približuje urológ Ján Švihra ml. V posledných rokoch nie sú výnimkou ani mladšie ročníky.K urológovi zvyčajne dovedie muža problém, ktorý sám nevie vyriešiť. Najčastejšie napríklad časté nočné močenie, slabý prúd moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Neliečené zväčšenie prostaty môže následne spustiť lavínu opakovaných zápalov či nenávratne poškodiť obličky. "Zákerné je neraz to, že rakovina prostaty sa v skorých štádiách nemusí nijako prejaviť, a preto je dôležité absolvovať preventívnu prehliadku a každý muž po päťdesiatke povinne! V prípade, že sa tento typ rakoviny vyskytol v rodine, sa veková hranica posúva na 40 rokov", dopĺňa lekár.Union vyvíja v prevencii rakoviny všeobecne najviac aktivít, preto urologické vyšetrenie poskytuje ako benefit už od veku 40 rokov. "Union zdravotná poisťovňa v rámci svojho benefitu uhrádza preventívnu urologickú prehliadku, ako aj vyšetrenie PSA a p2PSA ukazovateľovv 2-ročných intervaloch," upozorňuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová na možnosť nechať sa zadarmo skontrolovať u špecialistu.Vyšetrenie prostaty sa skladá z viacerých úkonov, ako je odobratie krvi, vyšetrenie moču, rozhovor o kvalite močenia, ultrazvukové vyšetrenie a až následne prichádza najobávanejšia časť vyšetrenia. "Čo sa týka tej najchúlostivejšej časti prehliadky – mužovi prehmatáme genitál a urobíme vyšetrenie cez konečník, či je všetko v poriadku. Cez konečník je totiž prostata výborne dostupná u väčšiny pacientov. Takto dokážeme posúdiť jej veľkosť aj vysloviť prvotné podozrenie na rakovinu," detailne opisuje vyšetrenie urológ. Posledný úkon netrvá dlhšie ako prečítanie tohto odseku.Pri podozrení na rakovinu prostaty sa následne vykoná diagnostika - biopsia prostaty. Tenkou ihlou sa pod kontrolou ultrazvuku odoberie niekoľko vzoriek. Lenže práve ultrazvukové zobrazenie má svoje limity a niektoré drobné ložiská rakoviny nemusí odhaliť. Spoľahlivejšia je fúzna biopsia prostaty. "Keďže už máme možnosť zobrazovať pomocou magnetickej rezonancie aj prostatu, využívame na diagnostiku náš špeciálny softvér, ktorý dokáže spojiť snímky z magnetickej rezonancie s ultrazvukovým obrazom pacientovej prostaty. Po fúzii týchto dvoch zobrazení sme schopní vidieť podozrivé ložiská v pacientovej prostate naživo. Diagnostika rakoviny prostaty je tak oveľa presnejšia", opisuje MUDr. Ján Švihra ml., Ph.D. modernú metódu, ktorú priniesol na Slovensko a vyškolil už viacero slovenských kolegov.Urológ je mužský lekár, gynekológ zase ženský. Do určitej miery je toto tvrdenie síce pravdivé - gynekológ nevie vyšetriť mužovi pohlavné ústrojenstvo a rovnako urológ nevyšetrí žene pošvu alebo maternicu. Avšak ak má žena problémy s močovým ústrojenstvom, patrí výlučne do rúk urológa: "Aj ženy trpia mnohými urologickými ochoreniami, ako sú močové kamene, zápaly, ale aj nádory. Žena s krvou v moči alebo opakovanými zápalmi mechúra jednoznačne potrebuje urologické vyšetrenie," varuje urológ.