Muži opakovane vykradli to isté kvetinárstvo, teraz im hrozí až dvojročný pobyt za mrežami (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti obvinili z krádeže dvoch mužov vo veku 26 a 42 rokov, ktorí kradli v kvetinárstve v Poltári. Do predajne zavítali hneď niekoľkokrát. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 42-ročný Michal ešte v októbri využil nepozornosť majiteľa a z peňaženky ukradol peniaze.Nasledujúci deň sa do obchodu vlámal a zobral ďalšie peniaze. Do tretice prišiel už aj s mladším kumpánom Štefanom a ukradli peniaze a dva notebooky. Peniaze si rozdelili a notebooky rozbili a zahodili. Krádežou a poškodením spôsobili majiteľom škodu za viac ako 3 900 eur.Štefan kradol aj v minulosti. V inej predajni v Poltári ukradol tovar a za priestupku proti majetku dostal pokutu. Ako dodala polícia, aj keď sa obidvaja k tejto krádeži priznali a svoje konanie oľutovali, trest ich neminie, hrozí im až dvojročný pobyt za mrežami.