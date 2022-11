Muži strhli sochu kontroverzného kňaza, súd ich zbavil viny

Okresný súd v poľskom Gdansku v pondelok zbavil viny trojicu mužov, ktorí v roku 2019 strhli sochu zosnulého kňaza podozrivého zo sexuálneho zneužívania mladistvých.

8.11.2022 (Webnoviny.sk) -Henryk Jankowski, ktorý zomrel v roku 2010, sa dostal do povedomia v osemdesiatych rokoch minulého storočia vďaka podpore prodemokratického hnutia Solidarita a jeho lídra Lecha Walesu v boji proti poľskému komunistickému režimu.Keď sa po jeho smrti začali množiť dôkazy o zneužívaní chlapcov a dievčat, úrady najprv sochu odmietali odstrániť a tak sa rozhodli konať traja aktivisti.Konrad Korzeniowski, Rafal Suszek a Michal Wojcieszczuk sochu strhli vo februári 2019 a následne sami zavolali políciu, pričom tiež zverejnili manifest, v ktorom vysvetľovali, že konali pre dobro komunity. Cirkev obvinili zo „systematickej spoluviny na zle, ktoré robil ľuďom Henryk Jankowski“ a verejných predstaviteľov z toho, že od problému odvracajú zrak.Pracovníci prístavu sochu vrátili na miesto, no predstavitelia mesta napokon odhlasovali jej odstránenie a tiež premenovanie námestia, na ktorom stála.Vlani nižší súd aktivistov uznal za vinných z urážky a zničenia pamätníka, no nedal im trest s odôvodnením, že ich čin mal „nízku spoločenskú škodlivosť“. Pondelkové rozhodnutie vyššieho súdu o ich zbavení viny je konečné.