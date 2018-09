Muzikál Matúš Čák Trenčiansky a 15-minútové standing ovations

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky si na premiére vyslúžil 15-minútové standing ovations Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY Muzikál Matúš Čák Trenčiansky si na premiére vyslúžil 15-minútové standing ovations Foto: Matúš Čák Trenčiansky/NK FACTORY

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (OTS) - Muzikál o pánovi Váhu a Tatier v hlavnej úlohe s českou muzikálovou hviezdou Jiřím Zonygom si vyslúžil 15-minútové standing ovations. Legendárna postava zo 14. storočia, hudba skvelého Ľuba Horňáka, libreto Jakuba Nvotu a vynikajúce výkony hercov a spevákov postavili na nohy plné divadlo Wüstenrot.Muzikál o slávnom bojovníkovi a krutom vládcovi veľkej časti slovenského územia Matúšovi Čákovi Trenčianskom mal u nadšených divákov veľký úspech. Muzikál ukázal osobnosť z našich dejín ako feudála nezávislého od uhorskej moci ale aj muža, ktorý sa dokáže nežne zamilovať.„Času nebolo veľa, ale som spokojný, teším sa na ďalšie predstavenia. K tvorbe potrebujem príbeh, k rádiovej populárnej pesničke ho nie je treba. Tento príbeh je parádny. Boj o moc, za všetkým hľadaj peniaze, úplne ako dnes,“ teší sa z úspechu autor hudby Ľubo Horňák.Diváci tlieskali po každej skladbe, ocenili výbornú hudbu a vynikajúce spevácke výkony. Na záver tlieskali dlhých pätnásť minút a oslavovali hviezdy zavalené morom kytíc od divákov. Matúša Čáka si zahral vysoký český spevák s fantastickým hlasom, ktorý už roky žiari v českých muzikáloch.„Matúš Čák je tak dobrá muzika, také dobré texty, že verím, že sa to divákom bude páčiť. Keď som šiel prvýkrát na motorke na skúšku z Hodonína, tak som premýšľal, ako príjmu Moraváka. Ale slovenskí herci sú super, krásny kolektív. V lete som jazdil na skúšky až z Prahy, lebo tam mám ďalšiu premiéru, ale mám rýchlu motorku, tak sa to dalo stíhať,“ neskrýval radosť spevákChválu za spevácke kvality si vyslúžila speváčka Petra Maxinová. Jej krásny hlas a vynikajúce spevácke výkony doplnili mužských kolegov. Okrem hlavnej ženskej postavy má v muzikáli na starosti aj dramaturgiu.„Je to fantastické, atmosféra úžasná, žiaden stres. Takáto produkcia sa neskúša dlho, ale keď sa stretnú profesionáli, tak to ide rýchlo. Úžasné publikum, more kvetov, som dojatá. Ďakujem Ľubovi Horňákovi, že pripomenul časy Matúša Čáka, lebo história sa opakuje,“ spokojne konštatovala speváčkaPostavu prospechárskeho intrigána si s chuťou zahral Peter Kočiš, ktorý má niekoľko speváckych skúseností, spieva napríklad aj v muzikáli Mamma mia.„Moja príprava bola veľmi poctivá a s korepetítorkou Lenkou Pavlíkovou, sme veľa cvičili. Vždy sa rád naučím niečo viac. Skladateľ Ľubo Horňák bol spokojný, tak ja som si to užíval,“ tešil sa herecVšetci speváci aj tanečníci si premiéru užívali, bolo vidieť, že ich predstavenie baví. Mladý spevák Martin Harich hrá v muzikáli aj v Čechách v divadle v Plzni.„Bolo to, ako keby som len prepol prepínač a bol som kráľ Karol. Dokážem sa naňho premeniť a baví ma to. Vďaka muzikálu Matúš Čák Trenčiansky som sa zamiloval do divadla, ďakujem Vladovi Tamaškovičovi za pozvanie. Som rád, že aj keď sa môj život prudko zrýchlil, môžem tu hrať,“ vyznáva sa z lásky k divadluV muzikáli je kus histórie, ale situácie a motivácie sú stále aktuálne. Okrem pátosu, ktorý patrí k historickým témam, je tam aj zábava a vtipné herecké pasáže.„Rodilo sa to ťažko, ako vždy pri takýchto náročných projektoch. Herci dali do svojich rolí energiu a majú z práce radosť. Tešia sa a to je dôležité. Matúš Čák si určite nájde svojho diváka,“ uzatvára režisérV muzikáli si zahrali a zaspievali aj Lenka Rakárová, Milan Šimek, Peter Pavlík a ďalší. Nenechajte si ujsť historický príbeh plný radosti, nenávisti, smútku a lásky. Magické čaro histórie okorenené nežnou láskou medzi vladármi vás vtiahne do deja. Najbližšie sú naplánované na 19. a 20. októbra 2018 v divadle Wüstenrot v bratislavskom Dome odborov Istropolis. Vstupenky si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk a v divadle Wüstenrot v Bratislave.