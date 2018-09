Mužská a ženská extraliga do novej sezóny s novými sponzormi i názvami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 20. septembra (TASR) - Najvyššie slovenské volejbalové súťaže odštartujú sezónu 2018/19 s viacerými novinkami. Obe ligy dostali nových hlavných reklamných partnerov a podľa nich aj názvy - Edymax extraliga mužov a Parfum.sk extraliga žien.Obe spoločnosti spolupracovali so Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF) už vlani a teraz podpísali zmluvy na nasledujúce dve sezóny.povedal pre TASR prezident SVF Martin Kraščenič.Fanúšikovia slovenského volejbalu si budú môcť pozrieť všetky extraligové zápasy v priamom prenose na oficiálnom kanáli federácie SVF TV. Pokračuje aj projekt Zápas mesiaca, ktorý sa bude vysielať v televíznom formáte na štyri kamery s opakovanými zábermi, komentárom a rozhovormi. Dokopy by ich mali odvysielať približne pätnásť. Pokračuje aj vyhlasovanie Hráčov mesiaca a po konci sezóny prebehne 6. ročník ankety o Najužitočnejšieho hráča/hráčky ročníka.uviedol Kraščenič. Reprezentačné zápasy si fanúšikovia budú môcť pozrieť na televíznej stanici DIGI Sport, SVF rokuje v súvislosti s ME aj s RTVS.Zvýšila sa aj finančná podpora mužských i ženských extraligový klubov, celkový príspevok na obe súťaže a oba Slovenské poháre tak predstavuje v sezóne 2018/19 dokopy 100.000 eur.povedal Kraščenič.V mužskej súťaži sa predstaví prvýkrát od ročníka 2014/15 desať tímov, titul obhajuje VK Prievidza, nováčikom je VK Spartak UJS Komárno. Prvé kolo odštartuje v piatok 21. septembra. Kluby odohrajú v základnej časti dokopy 18 kôl, posledné je na programe 19. januára. Následne vzniknú dve nadstavbové skupiny o 1.-4. miesto a o piate až desiate. Nadstavba odštartuje 26. januára a vyvrcholí 10. marca. Play off s osmičkou najlepších sa začne 16. marca a majster bude známy najneskôr 4. mája. Jednom družstvo bude bojovať o zotrvanie v extralige v prelínacej súťaži. Víťaz extraligy získa novú trofej a zinkasuje 6000 eur, druhý finalista 4500 a bronzový tím 3000 eur.povedal smečiar Martin Sopko st. z VK MIRAD PU Prešov.Zmenou prešiel Slovenský pohár mužov, ktorý sa odohrá v novom formáte. Predstaví sa v ňom osem najlepších mužstiev z extraligovej tabuľky k 23. decembru, ktoré sa rozdelia do pavúka. Štvrťfinále sa bude hrať na jeden zápas s domácou výhodou pre nižšie nasadené tímy. Postupujúce mužstvá sa stretnú vo Final four, víťaz bude známy 16. februára.Ženská extraliga odštartuje o týždeň neskôr v sobotu 29. septembra a o titul bude bojovať osem klubov. Základná časť sa skončí 12. januára 2019, následne sa tímy rozdelia na dve skupiny o 1.-4. miesto a o 5.-8. miesto. V nich budú bojovať do 2. marca. Play off sa začne o týždeň neskôr a vyvrcholí najneskôr 24. apríla.uviedla srbská volejbalistka Nataša Ševariková z majstrovského STRABAG Volleyball Club.