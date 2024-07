Mužstvo nemôže sedieť a čakať na športovú smrť, tvrdí nový tréner SSC Neapol Antonio Conte

Tvorba tímu a novej identity

Príchod Lukakua

Veľa vecí je v procese riešenia

21.7.2024 (SITA.sk) - Antonio Conte , nový tréner talianskeho klubu SSC Neapol , v rozhovore pre web Football Italia prezradil, že je spokojný s priebehom prípravy na novú sezónu 2024/2025.Majster z predminulej edície Serie A v rámci nej odohral dva prípravné duely s tímami z nižších súťaží, oba vyhral, s Anaune 4:0 a s Mantovou 3:0. Päťdesiatročný rodák z Lecce načrtol, že od svojho nového tímu chce aktívnejší futbal ako bol ten, ktorý predvádzal v prechádzajúcej sezóne pod štyrmi rôznymi koučmi."Nechcem tím, ktorý sa bráni. Mužstvo nemôže sedieť a nečinne čakať na športovú smrť,“ povedal Conte.Bývalý kormidelník talianskej reprezentácie, londýnskych tímov Chelsea Juventusu Turín či Interu Miláno si je vedomý, že tvorba tímu a novej identity nebude v najbližších týždňoch jednoduchá.„Máme sa sebou deväť dní tvrdej práce. S doterajším priebehom prípravy som spokojný. Zatiaľ som od nás videl veľmi dobrý pressing a vyššie postavenú obranu. To sú prvky, ktoré by nás mali v sezóne zdobiť. Naša sila však návratom reprezentantov ešte porastie,“ povedal Conte, ktorý ako tréner Serie A štyrikrát vyhral.S tímom sa zatiaľ nepripravuje ani slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka . O toho sa zaujímajú viaceré európske veľkokluby, no Conte sa už pred časom vyjadril, že na odchod odchovanca AS Trenčín vyhlásil embargo.Rušno je však v súvislosti s príchodom belgického zakončovateľa Romelua Lukakua , ktorý sa s Contem veľmi dobre pozná z predchádzajúcich pôsobísk.„Partenopei“ už počas aktuálneho letného prestupového leta minuli na nové akvizície 47 miliónov eur. Stopér Alessandro Buongiorno prišiel z turínskeho FC za 35 miliónov a 12 miliónov klub vynaložil za príchod ďalšieho stredného obrancu Španiela Rafu Marína z Realu Madrid Pod Vezuv sa sťahuje aj skúsený krajný obranca Leonardo Spinazzolla . Ten prišiel zadarmo z AS Rím . Za zmienku stoja aj navrátilci z hosťovaní Michael Folorunsho, Walid Cheddira či Gianluca Gaetano. Všetci traja boli najmä na jar oporami tímov, v ktorých hosťovali.„Samozrejme, že ma zaujíma kvantita i kvalita hráčskeho kádra. Oveľa viac mi však záleží na tom, aby hráči pochopili to, čo od nich budem vyžadovať. O príchodoch a odchodoch sa baviť aktuálne nemôžeme, pretože veľa vecí je v procese riešenia,“ uzavrel Conte, ktorý je známy fyzicky náročnými letnými prípravami.Keďže SSC Neapol obsadil v sezóne 2023/2024 neuspokojivé 10. miesto a bude bez účasti v pohárových európskych súťažiach, Conte sa môže koncentrovať na domácu scénu. Prvý súťažný duel odohrajú Neapolčania 10. augusta v Talianskom pohári proti druholigovej Modene, o 8 dní neskôr ich čaká duel 1. kola Serie A, v ktorom si skrížia kopačky s Hellasom Verona