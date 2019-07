MVGM a JLL uzavreli dohodu o vstupe MVGM a JLL Continental European Managment do partnerskej aliancie

MVGM sa zaraďuje medzi top 5 európskych hráčov (č. 1 v Holandsku a špička v Nemecku) rozvíjajúceho sa trhu v oblasti správy nehnuteľností



MVGM získava 540 zamestnancov v ôsmich ďalších krajinách: v Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Luxembursku, Poľsku, Českej republike, Rumunsku, Slovensku, v Holandsku a v Nemecku



Súčasné portfólio MVGM s 6,4 miliónov m2 v Holandsku a Nemecku sa rozširuje o viac ako 12 miliónov m2



Poskytuje spoločnosti prístup k ďalším vysoko profilovým klientom, medzi ktoré patria aj poprední globálni investori v oblasti nehnuteľností



Umožňuje JLL i naďalej poskytovať klientom služby v oblasti správy majetku a manažmentu nákupných centier prostredníctvom dôveryhodného aliančného partnera so špecializovanými odbornými znalosťami a zavedenými operáciami



Urýchlenie stratégie rastu MVGM

Orientačný proces a časový harmonogram

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vďaka transakcii sa spoločnosť MVGM stane jedným z 5 hlavných európskych hráčov s pôsobnosťou v 10 krajinách.Holandský správca nehnuteľností MVGM a medzinárodná spoločnosť JLL pre profesionálne služby v oblasti nehnuteľností dnes oznámili, že dosiahli dohodu pre MVGM o akvizícii spoločnosti JLL Continental European Property Management, vrátane niektorých špecializovaných tímov a centier pre správu obchodných centier, s celoeurópskou stopou. Obidve spoločnosti zároveň vstúpili do aliančného partnerstva, ktoré im v budúcnosti umožní rozvíjať a poskytovať služby pre svoju klientsku platformu.Hlavné prínosy transakcie:"Táto transakcia predstavuje krok vpred a je dôkazom perfektného strategického nasadenia pre MVGM. Vytvárame nielen európskeho lídra v oblasti správy nehnuteľností, ale aj špecializovaného partnera s bezkonkurenčnou odbornosťou. Naši klienti pôsobiaci v medzinárodnom meradle budú ťažiť z partnera, ktorý kombinuje medzinárodný rozsah s miestnymi znalosťami a digitálnou expertízou, vrátane zberu a vizualizácie dát, ktoré prinášame. Zároveň môžeme našim zamestnancom - súčasným aj budúcim - ponúknuť možnosť stať sa súčasťou dynamickej organizácie.": "Predaj časti našich aktivít a nadviazanie aliančného partnerstva s MVGM poskytuje našim odborným tímom zameraným na správu nehnuteľností v kontinentálnej časti Európy príležitosť k ďalšiemu úspešnému rozvoju.. Partnerská aliancia s MVGM garantuje, že klienti naďalej dostávajú najlepšie služby riadenia nehnuteľností vo svojej triede a umožňujú nám aj naďalej poskytovať prístup k širokej škále služieb v oblasti nehnuteľností vrátane správy nehnuteľností prostredníctvom nášho dôveryhodného partnera. Tešíme sa na spoluprácu s MVGM pri poskytovaní služieb našim spoločným klientom a pri získavaní nových."Akvizícia európskej správy nehnuteľností JLL je míľnikom v implementácii stratégie rastu MVGM. Je to dokonalá voľba pre spoločnosť a plne zosúladená s optimalizáciou, ktorú MVGM sleduje prostredníctvom ďalšej digitalizácie a zrýchlenia inovácií, čo má za následok bezkonkurenčnú kvalitu služieb. Ambíciou MVGM je stať sa vedúcim európskym hráčom v oblasti správy nehnuteľností.MVGM v posledných piatich rokoch prudko rástla prostredníctvom akvizícií. Medzi úspechy spoločnosti pri akvizíciách patrí nemecký PropertyFirst v roku 2019, fúzia s Verwey v roku 2018 a holandská akvizícia spoločnosti Actys v roku 2016.MVGM a JLL sa zaväzujú zabezpečiť klientom bezproblémový prechod medzi organizáciami JLL a MVGM. Klienti budú naďalej obsluhovaní rovnakými správcami nehnuteľností, s ktorými v súčasnosti pracujú. Klienti sa môžu spoliehať na to, že budú mať rovnaké systémy a služby, ako aj na známe procesy. Do budúcna získajú partnera, ktorý je vysoko špecializovanou organizáciou správy nehnuteľností s hlbokými odbornými znalosťami.MVGM integruje nové aktivity do svojej súčasnej činnosti vo fázach, pričom transakciu uzavrie pre právnickú osobu v každej krajine samostatne, a v úzkej spolupráci s JLL. Očakáva sa, že prvá krajina sa uzavrie v septembri 2019 a posledná v decembri 2019 akonáhle MVGM zabezpečí všetky obvyklé regulačné schválenia a previerky.Medzi podpisom a uzavretím je pre MVGM prioritou vybudovať pevnú IT infraštruktúru a kancelárie. Integračný proces bude starostlivo naplánovaný a bude prebiehať v úzkej spolupráci s JLL a ďalšími zainteresovanými stranami.Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie do konca roka 2019. Finančné podrobnosti transakcie nebudú zverejnené.Inzercia