MVGM ukončila na Slovensku akvizíciu s JLL v oblasti správy nehnuteľností

O spoločnosti MVGM

6.11.2019 (Webnoviny.sk) -"Chcel by som srdečne privítať našich nových kolegov na Slovensku. Táto transakcia nám umožňuje kombinovať celoeurópsku stopu so znalosťami lokálnych trhov. Vďaka transakcii na Slovensku sa naše medzinárodné pôsobenie posilňuje," uviedol Menno van der Horst, Člen Predstavenstva MVGM."Náš tím na Slovensku pozostáva z odborníkov v oblasti správy nehnuteľností, ktorí pod hlavičkou MVGM radi ponúknu našim medzinárodným a lokálnym klientom širokú, komplexnú a integrovanú paletu služieb so špecializáciou na správu nehnuteľností," uviedol Filip Polomský, Managing Director spoločnosti MVGM Slovakia.Spoločnosti MVGM a JLL ohlásili transakciu v júli minulého roku, vďaka ktorej spoločnosť MVGM posilnila pôsobenie v ďalších 8 krajinách s 540 zamestnancami: v Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Luxembursku, Poľsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a rozšírili tímy v Holandsku a v Nemecku.MVGM integruje nové aktivity do svojej súčasnej činnosti vo fázach, pričom transakciu uzavrie pre právnickú osobu v každej krajine samostatne. Súčasná transakcia zvyšuje celkový počet uzávierok až na sedem krajín. Záverečné uzávierky v Španielsku, Portugalsku a Poľsku by sa mali uskutočniť koncom roka 2019.MVGM v posledných piatich rokoch prudko rástla vďaka organickému rastu a akvizíciám. Medzi úspechy spoločnosti pri akvizíciách patrí nemecký PropertyFirst v roku 2019, fúzia s Verwey v roku 2018 a holandská akvizícia spoločnosti Actys v roku 2016.MVGM je orgánom v oblasti nehnuteľností, najväčším správcom nehnuteľností v Holandsku a prvotriednym správcom nehnuteľností v Európe. MVGM má špecializované tímy v oblasti správy nehnuteľností v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Luxembursku, na Slovensku, v Rumunsku a Českej republike a holandské oceňovanie nehnuteľností, obchodné maklérstvo a medzinárodné poradenstvo so zameraním na holandské nehnuteľnosti. Spoločne s mnohými dcérskymi spoločnosťami a partnerskými spoločnosťami MVGM spája odbornosť a svojim zákazníkom ponúka plne integrované služby s medzinárodnými skúsenosťami a znalosťami lokálneho trhu.Spoločnosť MVGM má viac ako 1 000 zamestnancov a pôsobí v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Českej republike, od 1. novembra na Slovensku a v Rumunsku. MVGM je tiež aktívna ako PropertyFirst v Nemecku. V nadchádzajúcich mesiacoch otvorí spoločnosť MVGM kancelárie v Nemecku, Poľsku, Portugalsku a Španielsku akvizíciou aktivít správy majetku JLL v Európe.MVGM pracuje pre národných a medzinárodných investorov, banky a finančníkov, bytové združenia, podnikateľov, DGA, poisťovacie spoločnosti, vlády a vládne agentúry. Viac informácií o MVGM nájdete na https://www.mvgm.sk/ Inzercia