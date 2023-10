Myšlienka pritiahnutá za vlasy: expert tvrdí, že sen BRICS o spoločnej mene je veľmi nepravdepodobný

Nedávny samit bloku BRICS, ktorý tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, priniesol veľké novinky.

Skupina, ktorú mnohí považujú za protiváhu vplyvu USA a západných krajín, prijala do svojich radov šesť nových členov: Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Očakáva sa, že vďaka tejto expanzii sa BRICS stane impozantnou komoditnou veľmocou, ktorá bude ovládať podstatnú časť svetového vývozu ropy, kukurice a pšenice.

BRICS už pred rozšírením predstavoval 40 % svetovej populácie a po prijatí nových členov sa tento podiel ešte zvýši.

Počas samitu brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva hovoril o možnosti vytvorenia spoločnej meny krajín BRICS s cieľom znížiť dominanciu amerického dolára v obchode a investíciách.

Názory odborníkov na uskutočniteľnosť tohto návrhu sa však rozchádzajú, medzi nimi je aj expert, ktorý pracoval pre Medzinárodný menový fond.

Vyvstáva otázka: je takáto spoločná mena uskutočniteľná? Ak nie, prečo nie?

Ako by mohla fungovať spoločná mena

Myšlienka spoločnej meny v rámci bloku BRICS prináša zaujímavé možnosti a zložité výzvy. Hoci sa predstava spoločnej meny môže zdať lákavá, na to, aby sa stala praktickou realitou, je potrebné vyriešiť niekoľko kľúčových otázok.

Spoločná mena v rámci BRICS by mohla priniesť určité výhody. Mohla by uľahčiť hladší priebeh cezhraničných transakcií a samozrejme by odpadli náklady na menovú konverziu. Výhody tohto riešenia nám ukázal rýchlo sa rozvíjajúci sektor digitálnych platieb: mnohé webové stránky už majú zabudovanú funkciu konverzie, takže používatelia sa nemusia starať o to, v akej mene platia. Vezmime si príklad online kasína: hráč môže často vložiť prostriedky v mene podľa vlastného výberu a stránka mu automaticky vypočíta výhry.

Spoločná mena by tiež poskytla krajinám BRICS väčšiu kolektívnu hospodársku a finančnú silu na globálnej scéne vrátane silnejšieho hlasu v medzinárodných finančných inštitúciách, ako sú Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka. Mohlo by to vyústiť do celosvetovej finančnej reformy, ktorá by zmiernila hospodárske ťažkosti v krajinách BRICS.

Napriek tomu práve bývalý predstaviteľ MMF vyjadril vážne pochybnosti o perspektíve jednotnej meny. Gian Maria Milesi-Ferretti, bývalý zástupca riaditeľa výskumného oddelenia MMF, sa v rozhovore pre Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) vyjadril skepticky k tejto myšlienke, čo sa určite lídrom BRICS nebude páčiť.

„Myšlienka pritiahnutá za vlasy: stanovisko experta MMF“

Ústredným bodom argumentácie Milesi-Ferrettiho sú hospodárske rozdiely medzi krajinami BRICS, ktoré prakticky znemožňujú vytvorenie menovej únie. Podľa neho sú rozdiely v ekonomických štruktúrach, úrovni rozvoja a politických systémoch krajín obrovskými prekážkami pri spájaní všetkých menových politík pod jednu strechu.

Zdôrazňuje najmä neochotu Číny vzdať sa kontroly nad svojou menou a hospodárstvom, čo je v rozpore s myšlienkou zdieľanej zvrchovanosti, ktorú si jednotná mena vyžaduje.

Milesi-Ferretti hovoril aj o tom, ako môže spoločná mena zhoršiť vplyv asymetrických šokov na nestabilnú ekonomiku. Napríklad, keď ceny ropy rastú, vývozcovia (napríklad Rusko a Saudská Arábia) z toho profitujú, zatiaľ čo dovozcovia (napríklad Čína, Južná Afrika a India) čelia problémom. Ak by krajiny mali spoločnú menu, stratili by možnosť pružne upravovať výmenné kurzy s cieľom absorbovať takéto šoky, čo by mohlo spôsobiť finančné otrasy.

Milesi-Ferretti tiež spomenul praktické výzvy, ako je vytvorenie finančných nástrojov denominovaných v spoločnej mene a spravovanie externých financií, čo by si vyžadovalo obrovské úsilie v cezhraničnej spolupráci.

V reakcii na tvrdenia, že mena BRICS zníži dominantné postavenie amerického dolára, bývalý predstaviteľ MMF zdôraznil, že je pravdepodobnejšie, že sa tak stane skôr v dôsledku zlého spravovania americkej ekonomiky než akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu.

Rozplynie sa sen BRICS?

Pre členov bol medzinárodný samit BRICS pozitívnym krokom vo svete, ktorému dominuje americký dolár. V krajinách BRICS v súčasnosti žije takmer polovica svetovej populácie a toto číslo sa ešte zvýši, keď sa na budúci rok pripoja noví členovia vrátane Saudskej Arábie a Argentíny.

Úspešne zrealizovať myšlienku jednotnej meny však bude oveľa ťažšie. Hoci v zásade by pre členov mala zmysel, praktické problémy, ktoré uviedol Milesi-Ferretti, môžu zablokovať akýkoľvek pokrok, ešte než sa projekt rozbehne.

Euro, významný precedens jednotnej meny, sa udržalo len vďaka dlhej histórii spolupráce krajín EÚ. V porovnaní s tým je spoločenstvo BRICS omnoho mladšie a musí sa vyrovnávať s rastúcimi problémami rozdielnych hospodárskych infraštruktúr a kultúrnych hodnôt.

Ak sa má mena BRICS stať skutočnosťou, môže to trvať aj desaťročie či dve, kým členovia budú mať reálnu šancu na jej úspech.