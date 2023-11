Mýto v Taliansku: DKV BOX ITALIA FLEET umožňuje platiť mýto pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony

Palubnú jednotka DKV Mobility pre Taliansko možno používať na platby mýta pre osobné aj ľahké úžitkové vozidlá a motocykle



O spoločnosti DKV Mobility

Spoločnosť DKV Mobility, ktorá poskytuje služby ~322 000 aktívnym zákazníkon vo viac ako 50 európskych krajinách a zamestnáva ~2 200 ľudí, je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~66 000 konvenčných čerpacích staníc, ~509 000 verejných a čiastočne verejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~21 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 32 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. *Všetky údaje sú k 30. júnu 2023, ak nie je uvedené inak.

9.11.2023 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, zaradila najnovšie do ponuky aj palubnú jednotku DKV BOX ITALIA FLEET. Jednotka je určená pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a umožňuje úhradu mýtnych poplatkov v Taliansku. Doteraz bola k dispozícii len pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, avšak aktuálne ju môžu používať aj osobné a ľahké úžitkové vozidlá alebo motocykle. Palubnú jednotku ocenia najmä spoločnosti so zmiešanými vozovými parkami, pretože im poskytne pohodlné a transparentné účtovanie mýta pre všetky vozidlá využívajúce diaľnice v pevninskej časti Talianska."Rozšírenie tejto mýtnej služby je pre nás významným míľnikom. Našim zákazníkom uľahčí platbu mýta v Taliansku pre všetky vozidlá. Rád by som poďakoval AISCAT, talianskemu združeniu prevádzkovateľov talianskych diaľnic a tunelov, za ich dôveru a za udelenie štatútu certifikovaného poskytovateľa," hovorí Jérôme Lejeune, generálny riaditeľ divízie mýtnych a refundačných služieb spoločnosti DKV Mobility.Spoločnosť DKV Mobility ponúka mýtne riešenia pre viac ako 30 európskych krajín s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom čo najtransparentnejšie a najjednoduchšie zúčtovanie mýta. Digitálne nástroje ako DKV Analytics a Toll Product Overview 2.0 poskytujú zákazníkom DKV Mobility komplexný prehľad o všetkých výdavkoch na mýto.Informačný servis