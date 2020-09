Mýty o darovaní krvi, ktoré sa nezakladajú na pravde: Veríte im aj vy?

Mýtus: Darovanie krvi bolí

Mýtus: Vegetariáni nemôžu darovať krv

Mýtus: Pred odberom nemôžem aspoň deň nič jesť ani piť

Mýtus: Som žena a darovať krv nemôžem

Mýtus: Fajčím a to je problém

Mýtus: Darovaná krv mi bude v tele chýbať

parodontax a Slovenský Červený kríž motivujú k darovaniu krvi

4.9.2020 (Webnoviny.sk) -Čo ale nechceme, aby sa šírilo, sú mýty o darovaní krvi. S niektorými ste sa už možno stretli. Uvádzame preto na pravú mieru, čo je pravda a čo nie.Darovania krvi sa netreba obávať, nie je to zákrok, ktorý by bol bolestivý. Počas odberu krvi sa používa rovnaká ihla, ako pri bežnom odbere u praktického lekára. A s takým odberom sa už pravdepodobne stretol každý z nás. Ak teda zvládnete bežný odber krvi, zvládnete aj jej darovanie."Darovanie krvi je porovnateľné s bežným odberom, nemusíte sa teda vôbec báť bolesti,” potvrdzuje MUDr. Ján Gyarfáš z Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ v Bratislave. "Každý odber krvi trvá približne 7-10 minút, deje sa v príjemnom prostredí a pod starostlivým dohľadom zdravotníkov,” dodáva lekár.Vyradenie darcu krvi z evidencie nie je možné bez vážneho dôvodu. Odmietnuť vegetariána, lebo predpokladáme, že vegetariáni majú v krvi menšie množstvo železa, je nesprávne. Každý darca krvi pred jej darovaním podstúpi kontrolný odber krvi a konzultuje svoj zdravotný stav či životný štýl s lekárom – špecialistom. Napríklad zelená listová zelenina obsahuje vysoké množstvo železa, čím môže byť množstvo železa v krvi vegetariána porovnateľné s človekom, ktorý bežne konzumuje mäso.Pozor! Toto tvrdenie je veľmi rozšírené a nie je pravdivé. Pred darovaním krvi sa naraňajkujte. Pitný režim pred aj po darovaní krvi je veľmi dôležitý. Ideálne sú nesladené tekutiny, môžete si dať aj kávu bez mlieka. Večer vynechajte tučné jedlá, vynechajte tiež alkohol, slané čipsy.Tvrdenie, že žena nemôže darovať krv je nesprávne. Celá otázka môže súvisieť s hladinou hemoglobínu v ľudskom tele. Tú majú ženy obvykle o niečo nižšiu ako muži. Ak je zdravotný stav ženy dobrý, váži viac ako 50 kg, nie je tehotná ani nedojčí, jej hladina hemoglobínu v krvi by mala byť v požadovanej výške a krv teda darovať môže. Pravdou však je, že počas menštruácie a pár dní po nej sa darovanie krvi ženám neodporúča."Ženy aj muži sú vítanými darcami krvi. Ženy môžu darovať krv 3-krát do roka, muži 4-krát. Pri jednom darovaní krvi sa štandardne odoberá 450 ml," hovorí MUDr. Gyarfáš.Aj fajčiar môže darovať krv, ak dodrží odporúčania lekárov – špecialistov v oblasti transfuziológie. Krv, ktorú darcovia darujú má pacientom pomôcť. Ak pred darovaním krvi vydržíte 6 hodín bez cigarety, určite to skúste!Ľudské telo obsahuje približne 4-6 litrov krvi. Nemusíte sa preto báť, že vám darovaná krv bude v tele chýbať. Zdravé ľudské telo si totiž krv dokáže znova samo vyrobiť. Krvná plazma a krvné doštičky sa v tele obnovia do 48 hodín, červené krvinky zhruba do mesiaca. Najkratšia doba, po ktorej môže darca znova darovať krv, je osem týždňov.Mýty sa šíria oveľa rýchlejšie ako dôležité a pravdivé informácie. Snáď sa nám niekoľko mýtov podarilo vyvrátiť a dôležité informácie dostatočne rozšíriť. Keďže práve motivácia v rozhodnutí darovať krv je veľmi dôležitá, značkaspojila silya spoločne hovoria o darovaní krvi. Pridajte sa aj Vy ku kampani Darujte krv a staňte sa darcom krvi. Nájdite odberové centrum vo svojom meste a využite možnosť objednať sa na čas, ktorý Vám najviac vyhovuje. Dôležité informácie nájdete na stránke Slovenského Červeného kríža Informačný servis