Mzdy na Slovensku by v budúcom roku mali rásť 5-% až 7-% tempom

Bratislava 1. októbra (TASR) – V budúcom roku by mali mzdy na Slovensku rásť päťpercentným až sedempercentným tempom. Rast platov by sa mal oproti tomuto roku spomaliť. V tomto roku by mal byť rast platov ešte v rozpätí 6 % - 8 %. Očakáva to vo svojom najnovšom výhľade personálna agentúra Grafton Recruitment.Priemerná mzda v hospodárstve v druhom štvrťroku tohto roka na Slovensku bola 1100 eur a podľa Graftonu dosiahla 14-ročné maximum. Najviac rástli mzdy vo výrobnom sektore, administratíve, zdravotníctve, rekreácii a verejnej správe. "Nárast bol zaznamenaný na pozíciách, ktoré boli dlhodobo platené najhoršie. Tí ľudia, ktorí pracujú na pozíciách v nepretržitej prevádzke, tak si polepšili vďaka rastu príplatkov," priblížil v utorok na tlačovej konferencii manažér Graftonu Miroslav Garaj. Platy rástli najvýraznejšie hlavne mimo Bratislavy, a to v Nitrianskom kraji, Banskobystrickom aj Košickom kraji.V budúcom roku by však rast miezd mal byť pomalší.vysvetlil Garaj. Trh práce do budúcnosti ovplyvní podľa Graftonu nasýtenosť európskeho automobilového priemyslu a očakávaný pokles produkcie v odvetví automotive. Pokračujúca automatizácia a digitalizácia budú mať za následok zmiernenie tlaku na strane dopytu po pracovníkoch, a tým aj zmiernenie tlaku na rast miezd.V oblasti priemyslu na Slovensku stále pretrváva dopyt po výrobných pracovníkoch, a to aj nekvalifikovaných.doplnil manažér spoločnosti Branislav Jančuška. Problémom zamestnávateľov v priemysle je vysoká fluktuácia.priblížil Jančuška.V oblasti nákupu a logistiky veľký dôraz kladú firmy na úroveň znalostí anglického jazyka a vyjednávacích zručností kandidátov nákupu.uviedol Jančuška s tým, že najviac chýbajú v tomto sektore skladníci i vodiči vysokozdvižných vozíkov.V sektore stavebníctva a realít kopíroval vývoj miezd nárast stavebnej produkcie, ktorá stúpla o tri percentá. Firmy hľadajú najmä prípravárov, kalkulantov, projektových manažérov. Možnosti sa otvárajú aj absolventom v tomto sektore. Zásadné zmeny v raste platov nie sú v sektore bankovníctva a finančných služieb. Spolu s IT sektorom zarábajú ľudia v týchto sektoroch podľa Garaja dlhodobo dobre.V oblasti obchodu a retailu mzdy rástli relatívne rýchlo.doplnil Garaj.V oblasti ľudských zdrojov a administratívy je výraznejšie oživenie dopytu po konzultačných službách v oblasti rozvoja zamestnancov či koučingu.priblížil Garaj.V oblasti administratívy je na trhu práce stále dostatok uchádzačov a podľa Garaja aj v tomto segmente dochádza k výraznejšiemu nárastu miezd.