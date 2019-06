MZV: Legitimizovanie invázie z augusta 1968 je neprijateľné

Snímka z vernisáže výstavy Okupácia 1968. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. júna (TASR) - Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa je z pohľadu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR neprijateľné a šéf rezortu Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) je pripravený túto otázku otvoriť počas budúcotýždňových rokovaní v Ruskej federácii (RF).V reakcii na informáciu, že ruská Štátna duma chce prijať zákon, ktorý by uznal oprávnenosť okupácie, to pre TASR uviedol hovorca MZVaEZ Boris Gandel.Rezort však nepredpokladá, že by návrh prešiel.priblížil hovorca.Keďže ide o poslaneckú iniciatívu v dolnej komore ruského parlamentu, podľa MZVaEZ existuje priestor aj na parlamentnú diplomaciu.dodal Gandel.