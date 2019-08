N. Ráczová: Odborné vzdelávanie môže talent podporiť

Na archívnej snímke Noémi Ráczová. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 24. augusta (TASR) - Každý človek má nadanie, odborné vzdelávanie a príprava (OVP) môže podporiť talent a umožniť tak nájsť si vysnívanú prácu. Tvrdí to ilustrátorka a pedagogička Noémi Ráczová, ktorá sa stala slovenskou ambasádorkou Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ).tvrdí Ráczová. Odborné vzdelávanie a prípravu považuje za vhodné pre žiakov a študentov, ale aj pre dospelých. Podľa jej slov ich šance na zamestnanie zlepšuje osobný rozvoj a začlenenie sa do spoločnosti.ETOZ je každoročná iniciatíva Európskej komisie. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Heslami kampane sú Objav svoj talent! a OVP pre všetkých – skúsenosti na celý život.Štvrtý ročník projektu vyvrcholí od 14. do 18. októbra 2019 v Helsinkách, kde sa stretnú firmy, inštitúcie, školy, študenti a učitelia z 28 členských krajín Európskej únie. ETOZ pre ne vytvára priestor, kde si môžu vymieňať informácie, odovzdávať skúsenosti a nadviazať spoluprácu. Minulý rok sa v rámci EOTZ konalo viac než 1800 podujatí v 45 krajinách.