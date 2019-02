N. Rajičovú milo prekvapil úspech na ME, plánuje aj MS

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v krasokorčuľovaní Nicole Rajičová. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová obsadila na majstrovstvách Európy v Minsku deviate miesto. Hoci po krátkom programe figurovala na piatom mieste a vytvorila si kariérne maximum na vrcholných podujatiach, voľná jazda jej nevyšla podľa predstáv a nedokázala zopakovať skvelé šieste miesto z predchádzajúcich šampionátov v Moskve, respektíve v Ostrave. Rajičová pritom neplánovala štartovať, po dlhej prestávke však uspela na decembrových majstrovstvách štyroch krajín v Budapešti a získala miestenku do Minsku.povedala na piatkovom brífingu Rajičová a so smiechom dodala:Dvadsaťtriročná pretekárka priznala, že uvažovala aj nad koncom kariéry:Napokon však zmenila názor a napriek dlhej, osemmesačnej prestávke dosiahla na ME vynikajúci výsledok.Dôvod na optimizmus jej dodal najmä skvelý výkon po krátkom programe, za ktorý jej udelili 64,08 a to ju vyšvihlo na priebežné piate miesto. Hoci napokon klesla na deviatu priečku, sklamanie necíti:Po dobrom výsledku na ME však našla novú motiváciu a myšlienky upriamuje na majstrovstvá sveta v japonskom meste Saitama (18. - 23. marca). "uzavrela Rajičová.