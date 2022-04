Na 15. ročník Fest Anča prihlásili vyše 1250 filmov zo 68 krajín

Na 15. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča prihlásili vyše 1250 filmov zo 68 krajín z celého sveta. Organizátori avizujú, že vo výbere krátkych animovaných filmov figurujú filmy od známych mien animácie, ale aj od začínajúcich autorov. "Ide o prehľad toho najlepšieho zo svetovej i domácej animovanej tvorby, ktorý v sebe zahŕňa pestré animačné techniky, autorské rukopisy, ale aj tematickú rôznorodosť," dodáva k oficiálnemu výberu filmov programový dramaturg Jakub Spevák.





Spomedzi prihlásených filmov na Fest Anču 2022 sa len jednej šestine podarilo prebojovať do oficiálneho výberu festivalu. "Do súťaže sa nám prihlásilo veľa krátkych animovaných filmov vysokej kvality. Rozhodovanie o zaradení jednotlivých filmov bolo ťažké a množstvo dobrých filmov nebolo, bohužiaľ, vybraných na festival," hodnotí kvalitu prihlásených filmov riaditeľka festivalu Ivana Sujová.V súťažných i nesúťažných sekciách si fanúšikovia svetovej animácie môžu všimnúť viacero povedomých mien, ktoré im môžu byť známe aj z predošlých ročníkov Fest Anče. Ide napríklad o niekdajších hostí alebo držiteľov ocenení – Peter Millard, Koji Yamamura, Sarina Nihei, Steven Subotnick, vo výbere sa objavila aj dvojica čílskych režisérov – Cristóbal León a Joaquín Cocińa, ktorí boli súčasťou minuloročnej poroty. Na tohtoročnom festivale sa predvedú s filmom Kosti v Svetovej Panoráme. "Diváci sa môžu tešiť aj na animované klipy Ramana Djafariho, ale aj abstraktnú animáciu maďarskej animátorky Réky Bucsi," dodávajú organizátori festivalu.V jeho súťažnej sekcii sa predstaví na Oscara nominovaná porcelánová animácia Beštia. "Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a rozpráva o živote tajnej policajnej agentky počas vojenskej diktatúry," približuje festival. Jeho predvýberovú komisiu zaujal aj film s názvom V mojej ohnivej hrudi je stále miesto pre tvoju dýku: Príbeh lásky, ktorý je svojským prerozprávaním vzťahu medzi Ashom a Pikachuom. Vo výbere sa nachádza i film renomovaného ukrajinského animátora Mykytu Liskova Imaginárne krajiny.Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa uskutoční od 29. júna do 3. júla tradične v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a v žilinskej Novej synagóge.