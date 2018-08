Na 21. MS v navigačnom lietaní mieri do Dubnice 98 pilitov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. augusta (TASR) - Na 21. MS v leteckej navigácii – RALLY na Slovensku bude štartovať celkovo 49 dvojčlenných posádok, to znamená 98 pilotov a navigátorov zo 16 krajín. Tí prileteli na 45 lietadlách z celého sveta na Letisko Slavnica pri Dubnici, informoval TASR Radoslav Papšo z Aeroklubu Dubnica nad Váhom.Letecká súťaž podobného významu sa na Slovensku konala naposledy v roku 2013 na letisku Slavnica pri Dubnici a boli to 9. FAI majstrovstvá Európy v leteckej navigácii – RALLY. Aeroklub Dubnica nad Váhom ako člen Slovenského národného aeroklubu Gen. M.R. Štefánika a organizácie FAI takéto svetové podujatia už organizoval v rokoch 2000, 2005, 2010 s vysokým hodnotením úrovne zo strany odbornej aj všeobecnej verejnosti.Súťažné lety sú rozložené do štyroch kôl od pondelka 6. augusta do štvrtka 9. augusta. Úlohou každej posádky je podľa zadaných inštrukcií skonštruovať a zakresliť si do mapy pred letom plánovanú trať, obletieť ju v stanovenom čase (tolerancia pri otočných bodoch sú 2 sekundy), počas letu vyhľadávať objekty (fotografie, vytýčené znaky na zemi) nafotené staviteľom trate a nakoniec pristáť na letisku v presne vymedzenom priestore do pristávacieho pásma - nulová čiara na presnosť pristátia má šírku 2m. Víťazom sa stane posádka s najnižším počtom trestných bodov.