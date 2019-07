Na 25. ročníku Rely Prešov triumfoval Grzyb pred Kočim

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 7. júla (TASR) - Poľský pretekár Grzegorz Grzyb so spolujazdcom Jakubom Wróbelom triumfovali na 25. ročníku Rely Prešov, štvrtého podujatia sezóny majstrovstiev Slovenska. Bol to pre nich už 6. triumf na prešovskej rely, čím vytvoril rekord podujatia. Na druhom mieste skončil Slovák Martin Koči so spolujazdcom Radovanom Moznerom.Práve Koči bol pre Grzyba podľa očakávania najväčší súper v boji o prvenstvo. V súboji pretekárov jazdiacich na Škode Fabii R5 sa napokon zrodil triumf člena tímu Rufa Sport.uviedol Grzyb, ktorý má v priebežnom hodnotení náskok 20 bodov pred druhým Kočim.poznamenal Koči.Na treťom mieste skončila dvojica Béreš - Šintaľ (SR DER Rally Team), štvrté miesto obsadil skúsený Prešovčan Igor Drotár.uviedol Drotár.