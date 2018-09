Na 3. ročníku JBL Jump Festu bude opäť aj Ján Volko

Na archívnej snímke slovenský atlét - šprintér na 100 a 200 m Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Košice 2. septembra (TASR) - Alžbetina ulica v Košiciach bude v stredu 5. septembra dejiskom 3. ročníka JBL Jump festu. Na jedinečnom podujatí sa opäť predstaví mnoho domácich atletických osobností na čele s najlepším slovenským šprintérom súčasnosti Jánom Volkom.Nový formát pretekov, ktorý prináša ľuďom atletikusa v Košiciach zrodil pred tromi rokmi. Po úspešnej premiére atletickej súťaže, ocenenej aj Európskou Atletickou Asociáciou, prináša občianske združenie Atletika Košice ďalšie, ešte atraktívnejšie pokračovanie tejto športovej udalosti.Po vzore tzv. street athletics projektov v Manchestri a Bostone sa v Košiciach uskutoční ešte vylepšená šprintérska a prekážkárska súťaž, ktorá bude prebiehať paralelne so skokmi. Najväčším lákadlom bude najpopulárnejší slovenský atlét súčasnosti Ján Volko. Fanúšikovia sa však môžu tešiť aj na olympioničky Danku a Janku Velďákové či medzinárodné atletické hviezdy.Volko tak nadviaže na dve predošlé účasti. V roku 2016 ešte ako málo známy učil deti štart z blokov, vlani už patril k najväčším lákadlám podujatia. Spoločne so sestrami Velďákovými podporí projekt o.z. Atletika Košice, ktorým je klasický atletický dvojboj v šprinte a skoku do diaľky žiakov základných škôl. Ten bude súčasťou programu JBL JUMP FEST.Žiaci druhých až siedmych tried základných škôl z celého Slovenska sa predstavia v najklasickejších atletických disciplínach. Šprintérsko - skokanský dvojboj žiakov má za cieľ nadviazať na históriu legendárnych košických žiackych olympiád. Medzi štartujúcimi žiakmi budú aj talenty slovenskej atletiky, víťazi Česko–slovenského finále Čokoládovej Tretry Nelka Kucáková, Adam Nduca a ďalší. 5. septembra si svoje schopnosti otestuje asi 250 malých atlétov, príležitosť však budú mať mimo súťaž aj ďalšie deti.Základom samotnej súťaže JBL Jump fest bude opäť sektor pre skok do diaľky a trojskok, ktorý bude tvoriť 55-metrová rozbehová rampa a 9-metrové doskočisko. Od brány katedrály bude po Alžbetinej ulici popri skokanskej rampe rozvinutá špeciálna šprintérska dráha so sýtomodrým atletickým športovým kobercom.Novinkou bude rozšírenie súťaží o šprintérsku – prekážkarskú súťaž na 50 yardov.Hlavný program s 18 elitnými atlétmi v šiestich kategóriách, sa začne od 16.00 h.