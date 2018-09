Na 35 sa zvýšil počet obetí zemetrasenia na ostrove Hokkaidó

a snímke polícajti pátrajú po nezvestných osobách v troskách domu po zemetrasení v meste Acuma na ostrove Hokkaidó 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 8. septembra (TASR) - Bilancia obetí silného zemetrasenia, ktoré vo štvrtok postihlo severojaponský ostrov Hokkaidó, stúpla na najmenej 35 mŕtvych a vyše 600 zranených. Nezvestní sú stále traja ľudia, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.Japonský premiér Šinzó Abe na sobotňajšom zasadnutí vlády oznámil, že v nedeľu navštívi ostrov Hokkaidó, aby zhodnotil rozsah škôd spôsobených zemetrasením. Mal by zavítať do mesta Acuma, kde po otrasoch došlo k zosuvom pôdy, ktoré zničili viacero domov a ciest.Záchranári stále prekopávajú vrstvy rozmočeného bahna a hľadajú v nich prípadných preživších. Na pátracích a záchranných prácach sa podieľa zhruba 40.000 ľudí vrátane vojakov, hasičov a policajtov.Tisíce ľudí budú musieť stráviť aj ďalšiu noc v evakuačných centrách. V postihnutej oblasti hrozia v dôsledku daždivého počasia ďalšie zosuvy pôdy.Epicentrum štvrtkového zemetrasenia s magnitúdou 6,7 sa nachádzalo neďaleko prístavného mesta Tomakomai v južnej časti ostrova Hokkaidó. Seizmológovia odvtedy zaznamenali viac ako 130 následných otrasov.Zemetrasenie spôsobilo rozsiahly výpadok elektriny na celom ostrove: bez prúdu zostali takmer tri milióny domácností. Dodávky prúdu sa obnovujú len postupne, pričom podľa vlády sa situácia mala plne normalizovať v priebehu soboty.Otrasy spôsobili ťažkosti aj najväčšiemu japonskému výrobcovi áut, spoločnosti Toyota Motor, keďže výpadok prúdu vyradil z činnosti aj jej závod na ostrove Hokkaidó, vyrábajúci dôležité komponenty do automobilov. Firma preto ohlásila, že v pondelok zostane zatvorených 16 z jej 18 závodov na území Japonska.