Na 54. ročníku P-T-S aj svetový rekordér na 1000 m A. Souleiman

Ayanleh Souleiman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Na 54. ročníku medzinárodného atletického mítingu P-T-S v Šamoríne (štatút EA Classic) sa zúčastní halový svetový rekordér na 1000 m Ayanleh Souleiman. Dvadsaťšesťročný Džibuťan v roku 2016 v Štokholme časom 2:14,20 o 76 stotín prekonal dovtedajšie historické svetové maximum legendárneho Dána kenského pôvodu Wilsona Kipketera. Souleiman je halový majster sveta 2014 na 1500 m, z MS 2013 má bronz na 800 m a na OH 2016 v Riu skončil na 1500 m štvrtý. O jeho bežeckej všestrannosti svedčia i absolútne osobné rekordy 1:42,97 na 800, 2:13,49 n 1000, 3:29,58 na 1500, 3:47,32 a 7:39,81 na 3000 m.Souleimanovi bude na P-T-S pred očami legendárneho Jozefa Plachého sekundovať český halový exmajster Európy 2015 na 1500 m Jakub Holuša, ktorý je aj vicemajster sveta pod strechou na 800 (2012) a 1500 m (2016). Aj on, podobne ako Souleiman, je všestranný bežec (bol juniorský majster Európy na 3000 m prek.) s "osobákmi" 1:45,12 na 800, 2:16,79 na 1000 a 3:32,49 na 1500 m (rekord ČR).Ján Volko dostal ďalších kvalitných zámorských súperov Kemara Hymana z Kajmanských ostrovov s "osobákom" 9,95, ktorý má v tomto roku na konte 10,01, a Američana Cordera Graya (10,11, s vetrom 10,03). Na 3000 m prekážok pobeží v Šamoríne juniorský majster sveta 2014 Barnabas Kipyego z Kene (8:09,13, v tomto roku 8:12,93), vo štvrtok na Diamantovej lige v Ríme deviaty, do štartovky pribudol i Etiópčan Tesfaye Girma (8:16,14). Prekážkovú štvorstovku obohatí bývalý juniorský vicemajster sveta Johnny Dutch z USA so skvelým osobným maximom 47,63 a v chôdzi na 3000 m nebude chýbať Juhoafričan Lebogang Shange (10:47,08), víťaz P-T-S z roku 2017.V dobrej forme je v úvode sezóny po pauze vracajúca sa Poľka Joanna Józwiková, dvojnásobná bronzová medailistka z ME na 800 m (Zürich 2014, Praha 2015/hala) a piata z OH 2016 v Riu, kde si utvorila osobné maximum 1:57,37 min.V behu na 100 m prekážok nahradila pôvodne avizovanú Američanku Queen Harrisonovú portorická rekordérka (12,40) Jasmine Camachová-Quinnová. Dvadsaťdvaročná univerzitná majsterka USA (NCAA) 2016 a 2018 má v tomto roku na konte čas 12,82, no zlepšuje sa z pretekov na preteky.Do štartovej listiny v diaľke žien (Memoriál Evy Šuranovej) pribudli tohtoročná šampiónka JAR (664 cm) Lynique Benekeová, dvakrát bronzová na majstrovstvách Afriky, a všestranná viacbojárka Kendell Williamsová z USA (os. rekordy v sedemboji 6564 bodov, diaľke 669 cm), ktorá skončila vlani na P-T-S 7. na 100 m prekážok a 4. v diaľke.Na štvrtkovom mítingu Diamantovej ligy v Ríme sa darilo viacerým už avizovaným účastníkom šamorínskych pretekov. Americký trojskokan Donald Scott okorenil 3. miesto osobným rekordom 17,43 m, Kubánec Andy Díaz bol šiesty výkonom rovných 17 m. Sýrskeho výškara Majd Eddina Ghazala (228 cm) zdolal len exmajster sveta Bondarenko.Novinkou v programe mítingu P-T-S v Šamoríne bude šprint na 100 m športovcov s mentálnym postihnutím. Divákom sa v závere národného programu predvedie osmička chlapcov i dievčat.uviedla v tlačovej správe Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.V hlavnom programe mítingu P-T-S, ktorý sa 15. júna začne o 20.00 h, je 14 disciplín, 8 pre mužov (100 m, 1000 m, 3000 m prek., 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza) a 6 pre ženy (400 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka/Memoriál E. Šuranovej, 3000 m chôdza). Okrem toho sa na atletickom štadióne v x-bionic® sphere uskutoční aj tradičný národný program (do 18.00), novinkou bude medzioblastné stretnutie dorastu (do 13.00), a súperiť budú aj najmenší vo finále 3. ročníka Detskej P-T-S (od 9.00). Míting odvysiela znova v priamom prenose RTVS na Dvojke, vstup na 54. ročník je voľný.