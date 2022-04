Na absolventskú prax by mal štát dávať viac peňazí, podľa analýzy sa mu vrátia do 18 mesiacov

Miera uplatnenia bola vyššia

Peniaze sa vracajú v daniach a odvodoch

Podpora absolventov klesá

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť zapojených účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa absolventskej praxe nezúčastnili.Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP) , ktorá skúma čistú účinnosť príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. V tlačovej správe o tom informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Úrady práce v rokoch 2014 až 2019 sprostredkovali absolventskú prax viac ako 35-tisíc uchádzačom o zamestnanie. Celková vynaložená suma prostriedkov dosiahla takmer 20 miliónov eur.Išlo o podporu čerstvým absolventom strednej alebo vysokej školy mladším ako 26 rokov s cieľom umožniť im získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa. Mladí absolventi sú totiž jednou z najohrozenejších skupín na trhu práce.Miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola podľa výsledkov analýzy oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov.Vyšší efekt mala absolventská prax na účastníkov v Košickom a Prešovskom kraji. Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5-krát väčší ako u mužov.To je podľa rezortu práce a sociálnych vecí spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť„Verejné prostriedky sa štátu vracajú v podobe daní a odvodov účastníkov, ktorí sa na trhu práce uplatnili práve vďaka účasti na absolventskej praxi. Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátili do štátneho rozpočtu už do 18 mesiacov,“ uvádza autor štúdie Juraj Petráš.Priemerný mesačný príjem uplatnených účastníkov praxe bol 806 eur. Celková cena práce predstavovala 1 090 eur a na dani z príjmu, zdravotných a sociálnych odvodoch sa štátu priemerne odviedlo 462 eur mesačne.Výdavky a počet podporených mladých absolventov sa pritom od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. ISP preto odporúča finančné prostriedky na toto opatrenie zvýšiť, aby sa praxe mohlo zúčastniť viac mladých absolventov.Odporúča tiež zvýšiť atraktívnosť absolventskej praxe pre uchádzačov o zamestnanie, keďže v súčasnej podobe je príspevok na vykonávanie absolventskej praxe atraktívny predovšetkým pre zamestnávateľov.