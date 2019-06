Na amerických hraniciach s Mexikom zadržali v máji 144.000 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. júna (TASR) - Americké úrady v máji na hraniciach s Mexikom zadržali alebo zabránili vo vstupe do krajiny viac ako 144.000 migrantom, čo v porovnaní s aprílom predstavuje 32-percentný nárast. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) oznámil, že väčšinu z uvedeného počtu migrantov predstavovali rodiny z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru. Približne 57.700 z nich bolo maloletých.Počet migrantov zadržaných v máji 2019 je takmer trojnásobne vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tento nárast vyvolal hlbokú krízu vo vzťahoch medzi USA a Mexikom, ktoré Washington obviňuje z napomáhania nelegálnej migrácii.Americký prezident Donald Trump minulý štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty s platnosťou od 10. júna uvalia päťpercentnú colnú tarifu na všetok tovar z Mexika. Ide o opatrenie, ktoré bude podľa Trumpa platiť dovtedy, kým neprestanú cez mexicko-americké hranice prichádzať ilegálni migranti.Nové údaje o počte migrantov boli v stredu zverejnené len niekoľko hodín predtým, ako sa mali mexickí predstavitelia stretnúť s viceprezidentom USA Mikeom Penceom v snahe urovnať vzájomné spory.Podľa údajov CBP sa nezdá, že by počas prvých júnových dní došlo k obmedzeniu prílevu migrantov z územia Mexika do USA. Americká pohraničná stráž v súčasnosti zadržiava takmer 19.000 osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice Spojených štátov.