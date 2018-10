Na analýzy pre Bratislava Schwechat Pipeline sa minie 4,2 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Na analýzy pre ropovod Bratislava Schwechat Pipeline (BSP) sa minie 4,2 milióna eur. Uviedol to Miroslav Dragun, kandidát na starostu bratislavskej Petržalky a aktivista z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja a z občianskeho združenia Nie ropovodu. Podľa spoločnosti Transpetrol sú Dragunove vyjadrenia motivované jeho predvolebnou kampaňou v novembrových komunálnych voľbách.Dragun informoval, že štátny prepravca ropy spoločnosť Transpetrol navýšila podľa zverejnenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv pôžičku pre svoju dcérsku spoločnosť BSP na 4,2 milióna eur. Podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná 18. októbra 2018, má spoločnosť BSP použiť pôžičku 500.000 eur na financovanie výdavkov spojených s vypracovaním štúdie realizovateľnosti a analýzy environmentálnych rizík spojených s trasovaním ropovodu BSP územím SR, ktorá bude podkladom pre vypracovanie komplexného materiálu na rokovanie vlády SR v súlade s uznesením vlády SR prijatom na rokovaní 13. decembra 2017.Aktivista ďalej upozornil, že podľa dostupných zmlúv Transpetrol navýšil pôžičku vo výške skoro 3,7 milióna eur z roku 2011 na dnešných 4,2 milióna eur. Občianski aktivisti, ktorí dlhodobo upozorňujú na netransparentné financovanie ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom, túto pôžičku podľa Draguna kritizujú a považujú ju za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.povedal Dragun.Dodal, že spoločnosť Transpetrol presadzuje trasovanie ropovodu cez bratislavské mestské časti Ružinov a Petržalka v blízkosti významných zdrojov pitnej vody. Podľa Draguna ropovod len formálne obchádza Žitný ostrov, ale jeho realizácia naďalej predstavuje ohrozenie zdrojov pitnej vody.Spoločnosť Transpetrol v reakcii na Draguna uviedla, že pôžička pre spoločnosť BSP ako realizátora projektu a samotnej štúdie tak, ako ju schválilo aj Ministerstvo hospodárstva SR a obaja akcionári projektu (Transpetrol a koncern OMV), nepredstavuje skutočné náklady na jej spracovanie, ale tvorí len jej finančný rámec. Čerpanie pôžičky pritom nedosiahne pravdepodobne ani 50 % z tohto rámca.zdôraznila spoločnosť Transpetrol.Aktuálna alternatíva trasovania ropovodu bude podľa Transpetrolu posudzovaná prostredníctvom spomínanej štúdie pozostávajúcej z viacerých, avšak výlučne odborných a nezávislých analýz. Výsledky budú po prerokovaní vo vláde SR súčasne s jej finálnym stanoviskom komunikované následne nielen so samosprávou, ale aj s odbornou aj laickou verejnosťou, ako aj s nezávislými ekologickými, či environmentálnymi organizáciami vrátane tej, ktorú reprezentuje pán Dragun.Príprava tak nadnárodne a národohospodársky dôležitej líniovej stavby, akou je ropovod, je podľa slovenského prepravcu ropy zložitá nielen z technologického a technického hľadiska, ale aj z hľadiska celospoločenského konsenzu. V podmienkach silnejúceho tlaku na ekologickú bezpečnosť všetkých hospodárskych činností je hľadanie možného konsenzu veľmi zložité. V prípade ropovodu BSP ide o preskúmanie finálnej alternatívy. Konštatovania pán Draguna o netransparentnosti, či neživotaschopnosti projektu sú v príkrom rozpore so skutočnosťou, že projekt je monitorovaný tak zo strany Európskej komisie a DGI Energy, ako aj zo strany oboch akcionárov spoločnosti BSP GmbH, ktorí podobne ako samotná spoločnosť, podliehajú prísnym pravidlám každoročného nadnárodného finančného auditu. Rovnako je projekt podrobne monitorovaný Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý je jeho nositeľom, ako aj Ministerstvom hospodárstva a práce Rakúskej republiky.dodala v stanovisku spoločnosť Transpetrol.