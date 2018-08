Na atletických ME postúpil Volko z rozbehu priamo do semifinále

Na archívnej snímke Ján Volko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie



100 m



1. rozbeh: 1. Churandy Martina (Hol.) 10,24, 2. Ján VOLKO (SR) 10,32, 3. Dominik Kopec (Poľ.) 10,37,

3. rozbeh: 1. Alex Wilson (Švajč.) 10,32, 2. Christopher Garia (Hol.) 10,35, ...7. Šimon BUJNA (SR) 10,53

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. augusta (TASR) - V rozbehoch na 100 m na ME atlétov v Berlíne postúpil priamo do semifinále slovenský šprintér Ján Volko.Volko nastúpil už v prvom rozbehu a finišoval na 2. mieste časom 10,32. Pred ním skončil jedine úradujúci majster Európy Holanďan Churandy Martina s 10,24. Do semifinále postúpili prví dvaja priamo plus piati najrýchlejší, na programe je v utorok o 19.30 h.Volko mal reakčný čas na štarte v 8. dráhe druhý najpomalší a bežalo sa takmer v bezvetrí (-0,2 m/s).Druhý slovenský šprintér Šimon Bujna v 3. rozbehu to nemal jednoduché, so sezónnym najslabším časom (10,42) ťažko mohol mať semifinálové ambície a dobehol na nepostupovom 7. mieste výkonom 10,53.